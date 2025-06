US-Börsen verbuchen Kursgewinne - Anleger agieren aber weiter vorsichtig

Die New Yorker Börsen sind mit leichten Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche gegangen. Sie schlossen sich am Freitag den überwiegend guten Vorgaben der asiatischen und europäischen Aktienmärkte an, nachdem an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Im Handel heißt es, die Investoren ließen angesichts des Kriegs in Nahost unverändert große Vorsicht walten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 42.319 Punkte zu. Auf Wochensicht zeichnet sich ein moderates Plus ab. Zuletzt pendelte der Dow unterhalb der Marke von 43.000 Zählern auf und ab, zurückgehalten vor allem vom Krieg zwischen Israel und dem Iran und den in der Folge stark gestiegenen Energiepreisen.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 6.000 Punkte zu. Für den überwiegend von Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 ging es um ein halbes Prozent auf 21.823 Zähler nach oben.

Auswirkungen auf den Handel könnte an diesem Freitag der Verfall von Futures und Optionen an den Terminmärkten haben. An diesen Terminen, die es viermal im Jahr gibt, können Aktien und Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken. Hinter diesen Schwankungen steht der Versuch von Marktteilnehmern, die Preise in ihrem Sinne zu beeinflussen, bevor die Frist zur Abwicklung der Derivategeschäfte endet.

GMS-Aktien schnellen nach oben

Über einen Kurssprung von fast 30 Prozent können sich die Anleger des Baustoffhändlers GMS freuen. Um diesen bahnt sich nach einer Offerte des Milliardärs Brad Jacobs ein Bieterwettkampf an. Den Anstoß dazu gab am Freitag ein Kreise-Bericht im "Wall Street Journal", wonach der Baumarktriese Home Depot ein Gegenangebot gemacht haben soll. Dessen Aktien lagen leicht im Plus.

Ein weiterer Kursgewinner waren die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers Carmax, die mit einem Plus von drei Prozent von einem überraschend hohen Quartalsgewinn profitierten.

Für den Kurs von Smith & Wesson ging es dagegen vorbörslich um fast 16 Prozent bergab, weil der Waffenhersteller enttäuschende Quartalsergebnisse vermeldete. Titel des IT-Dienstleisters Accenture verloren als Schlusslicht im S&P 500 Index fast acht Prozent. Die Bank JPMorgan monierte schwache Zielvorgaben für die Buchungen und enttäuschende Margen.