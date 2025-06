ANALYSE-FLASH: RBC belässt Linde auf 'Outperform' - Ziel 576 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Den um 400 Millionen Dollar aufgestockten Investitionsplan des Industriegase-Herstellers betrachte er als wesentlich, schrieb Arun Viswanathan in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 09:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 09:10 / EDT