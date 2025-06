ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Airbus auf 185 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 183 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Nato-Gipfel biete eine Chance für den Flugzeughersteller und Rüstungskonzern, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die USA verlagerten ihren Schwerpunkt auf den indo-pazifischen Raum, wodurch in Europa eine Fähigkeitslücke bei Transport- und Tankflugzeugen sowie bei Hubschraubern entstehe, die die Sparte Airbus Defence and Space zu schließen in der Lage sei./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / 08:13 / CET

