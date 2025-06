dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Nahost-Hoffnung treibt Dax an

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die Aussicht auf eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran dürfte die europäischen Börsen am Dienstag nach oben treiben. Das ließ die Indikation für den deutschen Aktienindex Dax am Morgen beim Broker IG zwei Stunden vor dem Xetra-Handel um mehr als ein Prozent auf 23.566 Punkte steigen. Damit könnte der Leitindex die obere Begrenzung der jüngsten Konsolidierung zwischen etwa 23.000 und 23.500 Zählern nach oben verlassen. Der Dax würde damit den Kursgewinnen in Fernost folgen. Der Ölpreis als derzeit am Markt wohl wichtigster Risikoparameter fiel über Nacht fast wieder auf das Niveau von vor den ersten Angriffen Israels auf den Iran zurück. Zuletzt sank der Brent-Ölpreis um zweieinhalb Prozent auf unter 70 US-Dollar. Der Iran will seine Angriffe gegen Israel einstellen, sofern dieser den Krieg beendet.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Der Nahost-Krieg hat am Montag die Richtung an den US-Börsen bestimmt. Die wichtigsten US-Indizes legten am Ende kräftig zu und erreichten kurz vor dem Handelsschluss Tageshöchststände. Der Dow Jones Industrial gab mit dem Angriff des Iran nur kurz um ein halbes Prozent nach, erholte sich aber rasch wieder. Letztlich schloss der bekannteste Wall-Street-Index 0,89 Prozent höher auf 42.581,78 Zähler. Der S&P 500 stieg um 0,96 Prozent auf 6.025,17 Punkte. Für den überwiegend von Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 ging es um 1,06 Prozent hoch auf 21.856,33 Punkte. Auf den US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende reagierte der Iran zwar mit Angriffen auf einen US-Militärstützpunkt in Katar. Der Golfstaat erklärte kurz darauf jedoch, dass die iranischen Raketen abgefangen worden seien. Nach Angaben der USA sind außerdem keine US-Bürger verletzt worden. Der Iran hat die Vereinigten Staaten nach Angaben von Präsident Donald Trump vor dem Angriff auf den US-Militärstützpunkt in Katar gewarnt. Vielleicht könne der Iran jetzt zu Frieden und Harmonie im Nahen Osten übergehen - er werde Israel auch mit Nachdruck ermuntern, das ebenfalls zu tun, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aussicht auf ein Ende des Krieges zwischen Israel und Iran und vor allem der damit verbundene deutliche Ölpreisrutsch hat die Börsen Asiens am Dienstag angetrieben. In Tokio stieg Japans Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,2 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gewann im späten Handel 1,2 Prozent und der Hongkonger Leitindex Hang Seng zog um 2,2 Prozent an.

DAX 23269,01 -0,35% XDAX 23424,98 0,56% EuroSTOXX 50 5221,90 -0,22% Stoxx50 4429,05 -0,25% DJIA 42581,78 0,89% S&P 500 6025,17 0,96% NASDAQ 100 21856,33 1,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,95 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1602 +0,22% USD/Yen 145,48 -0,46% Euro/Yen 168,79 -0,23%

BITCOIN:

Bitcoin 105.275 -0,18% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 69,53 -1,95 USD WTI 66,59 -1,92 USD

/mis