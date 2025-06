ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht bei Brenntag 'Negative Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat bei Brenntag den Stempel "Negative Catalyst Wath" in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung wieder entfernt. Seit die Aktie diesen in der vergangenen Woche erhalten habe, sei sie um fast 10 Prozent gesunken, schrieb Chetan Udeshi zur Begründung. Die fundamentale Einschätzung beließ er aber auf "Underweight". Nach den vorsichtigen Aussagen des Chemikalienhändlers zum zweiten Quartal seien die Erwartungen gesunken. Generell sehe die Nachfrage in der europäischen Chemiebranche schwach, aber nicht schlimm aus. Die Erwartungen an 2025 dürften weiter sinken. Bei DSM-Firmenich ist Udeshi am vorsichtigsten und bewertet die Aktien wie die von BASF und Lanxess mit "Underweight", stufte aber aus Bewertungsgründen Arkema auf "Neutral" hoch./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 23:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 00:15 / BST