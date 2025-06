EQS-News: Evotecs Partnerschaft mit dem NURTuRE-AKI Konsortium ermöglicht innovative therapeutische Ansätze basierend auf molekularem Verständnis von akutem Nierenversagen

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Hamburg, 25. Juni 2025:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem NURTuRE-AKI-Konsortium beigetreten ist, um eine Patienten-Kohorte für akutes Nierenversagen (AKI) zu realisieren. Diese Initiative ermöglicht es Evotec, zentrale Mechanismen zu identifizieren, die AKI auslösen, und die Entdeckung hochinnovativer Therapien für AKI-Patienten auf der Grundlage eines molekularen Krankheitsverständnisses zu unterstützen.

NURTuRE-AKI konzentriert sich auf erwachsene und pädiatrische Patienten nach Herzoperationen, die ein hohes Risiko für die Entwicklung von AKI haben, sowie auf Patienten mit AKI-zu-CKD-Progression. Das longitudinale Studiendesign umfasst die Entnahme biologischer Proben und die Erhebung klinischer Daten zu mehreren Zeitpunkten pro Patienten. Blut-, Urin- und Forschungsbiopsien werden modernsten Omics-Analysen unterzogen und bilden so die weltweit umfassendste Patientenkohorte für AKI und AKI-zu-CKD.

NURTuRE-AKI wird integraler Bestandteil von Evotec’s Molekularer Patientendatenbank (E.MPD), einer Datenbank mit hochwertigen Multi-Omics-Daten (PanOmics) und detaillierten klinischen Informationen. Dieser neue Baustein wird Evotecs Verständnis menschlicher Erkrankungen weiter vertiefen und die Fähigkeiten in Präzisionsmedizin, Wirkstoffforschung und -entwicklung vorantreiben.

„NURTuRE-AKI wird die Identifizierung neuer therapeutischer Zielstrukturen und Biomarker auf Basis umfassender molekularer und klinischer Patientendaten ermöglichen. Dies wird die Entwicklung gezielter Therapien für eine Erkrankung mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf beschleunigen und Millionen Patienten weltweit erheblich von Nutzen sein“, sagt Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec. „Wir freuen uns sehr, ein zentraler Teil dieses einzigartigen Projekts zu sein, das einen bedeutenden Schritt für Evotec beim Ausbau der Führungsrolle in der Wirkstoffforschung für Nierenerkrankungen darstellt. Um das volle Potenzial dieser Initiative auszuschöpfen, suchen wir aktiv nach Partnern, die unser Engagement für eine zukunftsweisende Neugestaltung der Behandlung von Nierenerkrankungen teilen.“

Elaine Davies, Director of Research Operation, Kidney Research UK ergänzte „Kidney Research UK freut sich sehr über die Partnerschaft mit Evotec und weiteren Partnern zur Entwicklung von NURTuRE-AKI, was eine entscheidende Ressource für zukünftige Forschung und Innovation darstellen wird. Schon jetzt sehen wir wichtige neue Erkenntnisse aus den ersten NURTuRE-CKD- und INS-Kohorten und sind überzeugt, dass auch dieses Projekt großes Potenzial hat, die Diagnose und Versorgung von Patienten mit Nierenerkrankungen grundlegend zu verändern.“



Über akutes Nierenversagen (AKI)

AKI ist ein plötzlicher Rückgang der Nierenfunktion, der mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko verbunden ist und eine der Hauptursachen für chronische Nierenerkrankungen (CKD) darstellt. Hauptursachen für AKI sind Veränderungen des Blutdrucks und die Verwendung von Kontrastmitteln für die Angiographie, die während Herzoperationen auftreten. Derzeit gibt es keine präventiven oder therapeutischen Behandlungen für AKI.



Über Kidney Research UK

Kidney Research UK ist die führende Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Finanzierung von Forschung zur Prävention, Behandlung und zum Management von Nierenerkrankungen widmet. Mit Blick auf den Patienten arbeiten wir seit über 60 Jahren mit Klinikern, Wissenschaftlern und Partnern aus verschiedenen Sektoren zusammen, um Innovationen voranzutreiben und Lebensqualität zu verbessern – allein in den letzten zehn Jahren haben wir 71 Millionen Pfund in die Forschung investiert. Unsere Vision ist eine Zukunft, in der jeder frei von Nierenerkrankungen lebt. Weitere Informationen finden Sie unter www.kidneyresearchuk.org.

Über NURTuRE und NURTuRE-AKI

NURTuRE ist eine einzigartige Ressource für das Forschungsgebiet Nierenerkrankungen, die die Entdeckung neuer Behandlungen und diagnostischer Ansätze beschleunigt, indem sie einen sicheren Zugang zu einer umfassenden Sammlung von biologischen Proben und Daten bietet. Die ersten Kohorten umfassten 3.000 Personen mit CKD und 740 mit idiopathischem nephrotischem Syndrom (INS).

Mit der Entwicklung von NURTuRE-AKI wird diese Ressource erweitert, um Proben und Daten von AKI-Patienten aus drei Unterkohorten einzubeziehen. Die erste Unterkohorte umfasst 400 erwachsene Personen, die sich einer Herzoperation mit Herz-Lungen-Bypass unterziehen. Das Risiko für das Auftreten von AKI in diesem Umfeld beträgt etwa 30 %, und es gibt derzeit weltweit 2 Millionen Herzoperationen pro Jahr. Die zweite Unterkohorte wird aus 150 pädiatrischen Herzoperationen-Patienten bestehen, und die dritte Unterkohorte aus 400 erwachsenen Patienten mit fortschreitendem Rückgang der Nierenfunktion, was auf einen Übergang von AKI zu CKD hinweist.

Die Studie wird über einen Zeitraum von drei Jahren durchgeführt, die Proben werden durch 13 NHS Trusts entnommen, wobei die Patienten zu bestimmten Zeitpunkten nachverfolgt werden. Zusätzlich zu den Proben von Plasma, Serum, Urin, DNA und Gewebe wird NURTuRE-AKI auch den erheblichen Vorteil haben, verknüpfte klinische Daten über das UK Renal Registry zu enthalten.

NURTuRE-AKI wird von Evotec, AstraZeneca, Nephrolyx und Kidney Research UK finanziert. Experten des Leeds Teaching Hospital NHS Trust, der University of Bristol und des University Hospital Birmingham bilden das Kernteam, das die gesamte operative Umsetzung überwacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.nurturebiobank.org.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle.

Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.

Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.

Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.

Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Medien

Susanne Kreuter VP Head of Strategic Marketing

Susanne.Kreuter@evotec.com

Investor Relations

Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com

