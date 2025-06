IRW-News: Canary Gold Corp.: Canary Gold Corp. entsendet Schallbohrgerät zum Projekt Madeira River in Brasilien

IRW-PRESS: Canary Gold Corp.: Canary Gold Corp. entsendet Schallbohrgerät zum Projekt Madeira River in Brasilien

Folgeprogramm zur Überprüfung des gesamten Streichpotenzials von 80 km Länge geplant

Vancouver, B.C. - 25. Juni 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ, OTC: CNYGF, FWB: K5D) (Canary oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass ein Schallbohrgerät erfolgreich mobilisiert wurde und sich jetzt vor Ort auf dem Vorzeigeprojekt Madeira River des Unternehmens in Rondônia, Brasilien, befindet. Die Bohrungen haben begonnen und werden sich auf die Erweiterung der oberflächennahen Goldziele innerhalb der äußerst aussichtsreichen Mocururu-Einheit konzentrieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80141/BRAZ_062525_DEPRcom.001.jpeg

Schallbohrungen: Präzisionsprobenahmen über das gesamte Sedimentprofil hinweg

Im Rahmen des aktuellen Programms werden Schallbohrungen niedergebracht, um definierte Zielgebiete zu überprüfen und durchgehende, intakte Proben des gesamten Sedimentprofils zu gewinnen - ein entscheidender Schritt zur Charakterisierung des Goldsystems. Die Zielhorizonte werden voraussichtlich eine Kombination aus unverfestigten, halbverfestigten und verfestigten Formationen umfassen, und Schallbohrungen sind ideal geeignet, um repräsentatives Material mit minimaler Störung oder Verunreinigung aus allen Schichten zu gewinnen.

Nach der Gewinnung wird der gesamte Probenabschnitt geologisch protokolliert und einer umfassenden Analyse unterzogen:

- Vollständige Multi-Element-Geochemie

- Vollständige Schwermineralanalyse

Dieser Ansatz wird es dem technischen Team von Canary ermöglichen, die sedimentologischen und stratigrafischen Einflüsse auf die Goldmineralisierung zu identifizieren und zu kartieren, wie das Gold und die damit vergesellschafteten Schwermineralien über das Profil verteilt sind. Es wird erwartet, dass diese Erkenntnisse direkt in die Ausrichtung zukünftiger Bohrungen auf höhergradige Zonen einfließen und die mineralisierte Architektur des Systems besser definieren werden.

Bei diesem Programm geht es nicht nur um den Nachweis von Gold, sondern auch darum zu verstehen, warum es dort vorkommt und wie es sich durch das System bewegt, sagte Mark Tommasi, President von Canary Gold. Wir konzentrieren uns darauf, eine technische Grundlage zu schaffen, die als Anleitung für die umfangreicheren Bohrungen dienen kann, die wir geplant haben.

Nächste Phase: Bezirksweite Bohrungen über 80 km Streichlänge

Aufbauend auf den ersten Erfolgen treibt Canary die Pläne für ein Nachfolgebohrprogramm voran, mit dem die gesamte Streichlänge von 80 Kilometern seines Konzessionspakets überprüft werden soll. Das Programm wird sowohl den primären Mocururu-Zielhorizont als auch eine Reihe von vorrangigen sekundären Paläokanal-Zielen evaluieren.

Die Folgekampagne wird systematische Bohrungen auf Linien in einem Abstand von 2.000 Metern in Streichrichtung und 1.000 Metern quer zur Streichrichtung umfassen, wobei folgende Bohrtiefen angestrebt werden:

- 50 Meter für Bohrungen, die auf den Mocururu-Goldhorizont abzielen, und

- 100 Meter für Bohrungen auf den Paläokanal-Zielen.

Mit diesem bezirksweiten Ansatz soll die Kontinuität der Mineralisierung nachgewiesen und ein klarer Explorationsrahmen für das gesamte Projektgebiet geschaffen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80141/BRAZ_062525_DEPRcom.002.jpeg

Warrant-Ausübungsinitiative zur Unterstützung der Bohrungen

Um die nächste Phase der Bohrungen zu finanzieren, führt das Unternehmen eine gezielte Initiative zur Förderung der Ausübung der ausstehenden 0,25-$-Warrants durch. Die Erlöse werden für das erweiterte Explorationsprogramm verwendet, wobei die Priorität auf Bohrungen liegt, die:

- das Ausmaß der Mineralisierung innerhalb des primären Mocururu-Zielhorizonts auf der Streichlänge von 80 km evaluieren und

- eine Reihe nur wenig erkundeter sekundärer Ziele systematisch überprüfen.

Mark Tommasi, President von Canary Gold, kommentierte:

Die Ankunft des Schallbohrgerätes und der Beginn der Bohrungen sind für Canary ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn. Mit einem klaren Plan zur Erweiterung unseres Explorationsgebiets und zur Überprüfung der gesamten Streichlänge treten wir in eine neue Phase der Entdeckung ein. Unser Schwerpunkt liegt auf der Erschließung des gesamten Potenzials dieses Projekts von Bezirksgröße und mit der Unterstützung der Inhaber der Warrants werden wir gut aufgestellt sein, diese Arbeiten zu beschleunigen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen (QP)

Andrew Lee Smith, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin veröffentlichten Fachinformationen über das Projekt Madeira River in Rondônia (Brasilien) geprüft und genehmigt. Die dargestellten Informationen basieren auf dem professionellen Urteilsvermögen von Herrn Smith und seinem Verständnis des Projekts zum Zeitpunkt der Prüfung. Die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, dass die Schlussfolgerungen und Interpretationen den inhärenten Ungewissheiten und Einschränkungen unterliegen, die mit Explorationsaktivitäten verbunden sind.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb und der Exploration von Goldexplorationskonzessionen mit Schwerpunkt in Rondônia (Brasilien) befasst. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb von bis zu 70 % der ungeteilten Rechte und Eigentumsanteile am Projekt Rio Madeira, einem Konzessionsgebiet, das sich über aus geologischer Sicht höffige Konzessionen mit 68.445 Hektar Grundfläche in Rondônia (Brasilien) erstreckt. Weiterführende Informationen über Canary finden Sie unter www.canarygold.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: 604-318-1448

www.canarygold.ca

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die geplanten Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in den vom Unternehmen regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapierbörse oder -kommission hat die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

