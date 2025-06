Bezos-Hochzeitsfeiern gestartet: Venedig im Ausnahmezustand

VENEDIG (dpa-AFX) - Venedig im Ausnahmezustand: In einer Stadt voller Touristen haben bei brütender Hitze die Feiern zur Promi-Hochzeit des Jahres begonnen. An diesem Freitag wollen sich der US-Milliardär Jeff Bezos, Gründer von Amazon , und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez das Jawort geben. Für beide ist es die jeweils zweite Ehe. Sie haben sieben Kinder aus früheren Beziehungen.

Die Feiern mit etwa 200 Gästen - vor allem aus Showbusiness und Geschäftswelt - laufen schon. Aus Sorge vor Protesten oder einem Anschlag findet alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die meisten Veranstaltungsorte in der italienischen Lagunenstadt wurden bereits zum Sperrgebiet erklärt.

Am Abend ließ sich das Paar mit einem Wassertaxi zur Klosterkirche Madonna Dell 'Orto im Stadtviertel Cannaregio bringen, wo die erste große Party stattfand. Für die vielen Paparazzi küssten sie sich auf dem Boot auch. Rund um die Kirche waren die Kanäle und Straßen gesperrt. Durchgelassen wurden nur noch die Hochzeitsgesellschaft - und Hundertschaften an Sicherheitsleuten und anderem Personal.

Promi-Hochzeit inmitten von 100.000 Touristen

Der 61 Jahre alte Bezos und seine künftige Frau (55) logieren im Luxushotel "Aman" am Canal Grande, einer der teuersten Herbergen. Ihre 226-Quadratmeter-Suite mit Blick auf den Kanal kostet bis zu 16.000 Euro pro Nacht. Als Blickschutz wurde vor dem Hotel ein Zelt aufgebaut. Trotzdem fahren den ganzen Tag über Boote voller Touristen vorbei. Jetzt, in der Hauptsaison, sind tagsüber mehr als 100.000 Besucher in der Stadt. Bei Temperaturen über 30 Grad schwitzen alle vor sich hin.

Das superreiche Paar ließ sich zunächst nur selten sehen - aber wenn, winkten die beiden den Paparazzi und den vielen anderen Neugierigen freundlich zu. Inzwischen sind auch eine Reihe prominenter Gäste angekommen, darunter US-Präsidententochter Ivanka Trump, die TV-Moderatorin Oprah Winfrey, der Schauspieler Orlando Bloom sowie Kris Jenner und ihre Töchter Kim und Khloé Kardashian.

Sohn von Star-Tenor Andrea Bocelli soll singen

Auf der Einladungsliste stehen nach Medienberichten unter anderen auch Barbra Streisand, Leonardo DiCaprio und Elton John. Aus der Geschäftswelt sollen unter anderen Bill Gates (Microsoft ) und Eric Schmidt (Google ) dabei sein. Zudem wird über Auftritte von Lady Gaga, Mick Jagger und Matteo Bocelli spekuliert, dem Sohn des blinden Star-Tenors Andrea Bocelli. Offiziell gibt es dafür vonseiten des Hochzeitspaars keine Bestätigung. Auch der genaue Termin der Trauung wird noch geheim gehalten.

Die eigentliche Trauung soll am Freitag auf der Insel San Giorgio über die Bühne gehen, direkt gegenüber vom Markusplatz. Dort ist bereits seit Tagen der Garten eines ehemaligen Benediktinerklosters völlig abgeriegelt. Das Hochzeitspaar und die Gäste können mit Wassertaxis dorthin gebracht werden. Angeblich hat das Paar mehr als 30 Boote reserviert.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen in der ganzen Stadt

Aus Sorge vor Anschlägen infolge des Kriegs im Nahen Osten und auch wegen einiger angekündigter Proteste gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. In der gesamten Stadt ist ungewöhnlich viel Polizei und Militär zu sehen. Auf einigen Dächern sollen auch Scharfschützen postiert sein. Zudem gilt ein Drohnen-Verbot.

Die Kosten der Hochzeit werden auf mindestens zehn Millionen US-Dollar geschätzt. Vermutlich wird es erheblich teurer. Bei einem angenommenen Vermögen von etwa 220 Milliarden Dollar wird dies für Bezos nicht sehr ins Gewicht fallen. Der Gründer des weltweit größten Online-Händlers Amazon, Chef des Raumfahrtunternehmens Blue Origin und Besitzer der "Washington Post" ist einer der reichsten Männer der Welt.

Verschiedene Gruppen haben angekündigt, unter dem Motto "No Space for Bezos" ("Kein Raum für Bezos") zu protestieren. Sie werfen Bürgermeister Luigi Brugnaro vor, ihre Stadt zu verkaufen. Jetzt schon sind viele Plakate gegen den Milliardär zu sehen. Regionalpräsident Luca Zaia bezifferte die Kosten der Hochzeit sogar auf 40 bis 48 Millionen Euro. Zudem sprach er von einem Imagegewinn in Milliardenwert. Am Donnerstag kam es auf dem Markusplatz zu Gerangel zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Plastikkrokodile und Tintenfisch-Eintopf

Am Mittwochabend nahmen Bezos und Sánchez nach einem Bericht der Zeitung "La Repubblica" bereits an einem Galaessen im Palast der Modeschöpferin Diane von Fürstenberg teil. Auf der Speisekarte stand demnach ein Eintopf mit seltenen Tintenfischen aus der Lagune von Venedig. Der Kilopreis dafür liegt auf den Märkten aktuell bei 260 Euro./cs/DP/jha