Aktien Europa: Gewinne - Zyklische Werte gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag im Sog der Wall Street zugelegt. "Das mit den endgültigen Zahlen noch einmal schwächer als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum in den USA im ersten Quartal lässt die Zinssenkungshoffnungen wieder aufleben", so Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Zusammen mit der Entspannung an der geopolitischen Front setzt sich der Börsenzug nun wieder nach oben in Bewegung und straft all diejenigen Lügen, die mit einer größeren Korrektur über den Sommer gerechnet hatten."

Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um ein Prozent auf 5.297,75 Punkte. Auch außerhalb des Euroraums ging es nach oben. Der Schweizer SMI gewann 1,1 Prozent auf 12.010,64 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,5 Prozent auf 8.779,01 Punkte anzog.

An der Spitze des Marktes lagen konjunktursensible und exportorientierte Sektoren, allen voran die Autowerte. "Die Marktteilnehmer hoffen auf ein schnelles Ende im Handelsstreit zwischen der Europäischen Währungsunion und den USA", merkte Marktexperte Andreas Lipkow dazu an.

Hoffnungen in diese Richtung weckten die Andeutungen des US-Präsidenten. Donald Trump hatte eine unterzeichnete Vereinbarung mit China erwähnt. "Wir haben erst gestern mit China unterzeichnet", hatte der Republikaner bei einer Veranstaltung im Weißen Haus gesagt. Worum es konkret geht, führte er aber nicht aus. Der Satz fiel, als Trump über Deals mit anderen Ländern sprach.

Dies beflügelte auch die Aktien der Luxusunternehmen, für die China ein bedeutender Markt ist. Das US-Analysehaus Bernstein Research schätzt die Aussichten für die Branche positiv ein und hält eine Erholung im zweiten Halbjahr für möglich. Kering gewannen 3,7 Prozent, LVMH kletterten um 1,7 Prozent.

Unter den Industriewerten legten Schneider Electric um 5,4 Prozent zu. Informationen des Konzerns zu den jüngsten Geschäftstrends seien erfreulich ausgefallen, schrieb Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research. Damit hätten sich Sorgen am Markt nicht bestätigt.

Unter den kleineren Werten sprangen AMS-Osram um mehr als elf Prozent nach oben. Die UBS hatte das Kursziel erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Der zuständige Analyst macht für die Aktien gleich mehrere potenzielle Kurstreiber aus./mf/stw