ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Bedächtig und zuversichtlich seien die Signale der Chef-Treasurerin der Münchner gewesen, schrieb Stephen Reitman am Freitag nach Gesprächsrunden mit Ritu Chandy und dem Investor-Relations-Verantwortlichen Adam Sykes in Paris./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:07 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------