ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich anlässlich finaler Gespräche zum Russland-Abschied mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Daraus drohe eine massive Abschreibung, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstagabend. In seinem Modell nimmt er aber noch keine Veränderungen vor, bis Details bekannt werden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 21:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 21:29 / UTC

