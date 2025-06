OTS: The Customization Group / The Customization Group übernimmt ORWO Net aus ...

The Customization Group übernimmt ORWO Net aus der Insolvenz - Industrietradition trifft auf Zukunftstechnologie (FOTO) Köln (ots) - The Customization Group (TCG, Picanova GmbH), einer der weltweit führenden Anbieter von personalisierten Print-on-Demand-Produkten u.a. mit den Marken MEINFOTO und merchOne, hat die Übernahme der insolventen ORWO Net GmbH erfolgreich abgeschlossen. Mit der Integration des Traditionsunternehmens stärkt TCG seine Produktionskapazitäten in Europa deutlich und setzt ein klares Zeichen für Wachstum, Arbeitsplatzsicherung und technologische Transformation am Standort Bitterfeld-Wolfen. TCG setzt auf nachhaltige Transformation eines Traditionsstandorts Die ORWO Net GmbH, hervorgegangen aus der traditionsreichen Marke ORWO ("Original Wolfen"), ist seit mehr als einem Jahrhundert eine feste Größe im Bereich Fotoprodukte. Nach dem im März 2025 gestellten Insolvenzantrag übernimmt TCG nun sämtliche wesentlichen Vermögenswerte des Unternehmens, sichert den Fortbestand des Produktionsstandorts Bitterfeld-Wolfen und übernimmt einen Großteil der Mitarbeitenden. Nicht übernommene Arbeitsverhältnisse werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens unter größtmöglicher sozialer Verantwortung beendet. "Mit ORWO gewinnen wir nicht nur einen traditionsreichen Namen, sondern auch ein starkes Team und eine exzellente Produktionsbasis", erklärt Philipp Mühlbauer, CEO & Co-Founder von TCG. "Unser Ziel ist es, diesen Standort durch gezielte Investitionen und technologische Integration zu einem europäischen Leitwerk für Fotolabor-Produkte auszubauen." Neue Maßstäbe im Wachstumsmarkt Print-On-Demand Der globale Markt für Fotodruck und Merchandise wird im Jahr 2025 auf über 25 Milliarden US-Dollar geschätzt - mit einem erwarteten Wachstum von jährlich 5 % (CAGR) bis 2035. TCG positioniert sich mit der Übernahme von ORWO Net strategisch in diesem Zukunftsmarkt: Mit nun fünf internationalen Produktionsstandorten verfügt die Gruppe über eine Tageskapazität von über 2,5 Millionen einzelnen personalisierten Produkten pro Tag. Endkunden und bestehende Geschäftspartner der TCG profitieren künftig von einem erweiterten Produktportfolio und branchenführender Qualität bei papierbasierten Fotoprodukten. Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen ORWO und Rossmann im Rahmen der "Fotowelt" wird nahtlos fortgeführt und auch der Onlineshop orwo.de bleibt bestehen. "Wir freuen uns auf diese nächste Entwicklungsstufe, bei der wir die Stärken von ORWO im Bereich Fotolabor gezielt skalieren können", betont Dr. Björn Schwarzbach, designierter Standortleiter. "Die Produktion in Bitterfeld-Wolfen wird ein zentraler Baustein in der europaweiten Fulfillment-Strategie der TCG, die sich auf Qualität, Liefergeschwindigkeit und Nachhaltigkeit fokussiert." Strategischer Meilenstein und Wachstumshebel für TCG Die Übernahme von ORWO Net ist Teil der M&A-getriebenen Plattformstrategie von TCG. Ziel ist es, durch die Bündelung industrieller Druck-Expertise mit digitaler Infrastruktur und KI-basierter Prozessautomatisierung neue Standards im Print-on-Demand zu setzen. Mit dieser Übernahme unterstreicht TCG seinen Anspruch, globaler Technologieführer für Mass Customization zu bleiben und seine Marktposition durch technologische Exzellenz, nachhaltige On-Demand-Produktion und operative Effizienz kontinuierlich auszubauen. Der neue Standort und das erweiterte Produktportfolio werden in allen drei Geschäftsmodellen für zusätzliches Wachstum sorgen. Im D2C-Bereich mit Endkundenmarken wie meinfoto.de und ORWO, mit der Marke merchOne.com im B2B-Segment mit Fulfillment-Angeboten für Großkunden, sowie Resellern und im B2B2C-Geschäft mit integrierten White-Label-Lösungen für den Handel. Über The Customization Group (TCG) Aus dem Innovationsgeist von Picanova, der 2006 in einer bescheidenen Garage in Köln entstand, hat sich The Customization Group (TCG) zu einem der weltweit führenden Anbieter von Mass Customization entwickelt. TCG ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig und beliefert Millionen von Kunden weltweit mit maßgeschneiderten Lösungen, die auf Innovation und modernster Technologie basieren. Die Gruppe verfügte nach der Übernahme über sechs Produktionsstandorte in den USA und Europa mit einer täglichen Produktionskapazität von über 2.500.000 kundenspezifischen Produkten, die in mehr als 170 Länder weltweit geliefert werden. Pressekontakt: The Customization Group Johanna Schmitz Team Lead PR & Social DACH E-Mail: mailto:press@tcgroup.com Web: http://www.thecustomizationgroup.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131553/6064883 OTS: The Customization Group