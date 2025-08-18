Werbung ausblenden

Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG

18.08.2025 / 13:01 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.08.2025
     Kursziel:                  2,40 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Preview: Q2 sollte weitere Fortschritte bei XTEC zeigen

MS Industrie wird bis Ende August den H1-Bericht vorlegen. Wir rechnen mit
operativen Verbesserungen ggü. Q1 und einer Bestätigung der im Mai
angehobenen Guidance. Investoren sollten sich im yoy-Vergleich auf das
Segment XTEC fokussieren und nicht vom signifikanten Erlösrückgang durch
Wegfall der Ultrasonic-Sparte irritieren lassen.

[Tabelle]

Solides Umsatzniveau erwartet: Im ersten Halbjahr 2024 steuerte Ultrasonic
noch einen Umsatz von 31,0 Mio. EUR (ca. 28% der Gesamterlöse) bei, die seit
dem mehrheitlichen Verkauf zum 05. Juli 2024 entfallen. Trotz des laut ACEA
in H1/25 deutlichen Rückgangs der Zulassungszahlen für schwere LKW in der EU
(-15,4% yoy) erwarten wir bei XTEC nur einen moderaten Rückgang auf einen
H1-Umsatz i.H.v. 74,2 Mio. EUR (-5,1% yoy). Für Q2 impliziert dies mit 38,0
Mio. EUR sogar eine leichte Steigerung gegenüber Q1/25 (36,2 Mio. EUR).
Hierbei dürfte MS Industrie neben dem hohen Auftragsbestand von zuletzt 81
Mio. EUR (per 31.03.) auch die inzwischen höhere Diversifikation in der
Erlösstruktur zu Gute kommen, die der CEO im Rahmen der HV Anfang Juli auf
nur noch ca. 61% LKW Europa, aber 12% Off-Highway, 10% Alternative Antriebe,
10% LKW USA und 7% PKW bezifferte. Hinzu kommen sollten perspektivisch u.a.
die Sektoren Medizintechnik und Defense, auf die der Vertrieb verstärkt
verlagert wird. Dass MS Industrie über den Großkunden Daimler Truck schon
heute ein gewisses Exposure in den boomenden Defense-Markt aufweist, zeigt
eine Auftragsmeldung von Mitte Juni. So erhielt Daimler Truck vom
Mobilitätsdienstleister der Bundeswehr (BwFuhrparkService GmbH) einen
Großauftrag über die Lieferung einer mittleren dreistelligen Anzahl an
Logistik-LKW vom Typ Mercedes-Benz Arocs 6x6 mit Allradantrieb und
militärischer Sonderausstattung. Da MS Industrie für Daimler Truck Europa
als Single-Source-Supplier tätig und dieser Status bis mindestens 2031
gesichert ist (mit Verlängerungsoption), kommen die gelieferten
Motorenbauteile (u.a. Ventiltriebe) auch im Arocs zum Einsatz. Die
Auslieferung aller Militärfahrzeuge soll innerhalb eines Jahres bis Ende Mai
2026 erfolgen.

EBITDA über Q1 erwartet: Auch ergebnisseitig rechnen wir durch die
zurückliegenden Automatisierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen mit
einem gegenüber dem Q1 weiter verbesserten EBITDA i.H.v. 2,5 Mio. EUR bzw.
einer operativen Marge von 6,6% (Q1: 1,5 Mio. EUR bzw. 4,2%). Dabei dürften
Anlaufkosten für die Neuansiedlung der Produktion in den USA (Charlotte,
North Carolina) das Ergebnis noch leicht belastet haben (MONe: 0,5 Mio.
EUR). In Summe sehen wir das Unternehmen aber auf Kurs, um die Guidance
(Umsatz: ca. 150 Mio. EUR; operatives EBITDA/EBIT: deutlich steigend) zu
bestätigen. Weitere Fortschritte wurden jüngst auch bei den
Non-Strategic-Assets erzielt. So gab MS Industrie vergangene Woche, wie vom
Vorstand auf der HV avisiert, den Verkauf der ehemaligen Betriebsimmobilie
in Zittau an ein ortsansässiges Unternehmen bekannt. Der Kaufpreis beläuft
sich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag auf Höhe des Buchwerts
(MONe: ca. 2 Mio. EUR) und soll der weiteren Entschuldung dienen.

Fazit: Wir erwarten mit Blick auf XTEC ein gutes Zahlenwerk, das unsere
Annahme einer stetigen Margenverbesserung stützen sollte. Rating und
Kursziel werden bestätigt.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=583e167b440934a75ccd71e26c25b5bd

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

