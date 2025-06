AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank zollen gutem Lauf Tribut - Zins-Risiko nagt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank haben am Montag mit dem ersten Kurs von 26,10 Euro einen weiteren Höchststand seit 2015 erreicht. Mit gut 7 Prozent Kursplus im Juni haben sie den Dax auf Monatssicht klar abgehängt. Inzwischen zollen Deutsche-Bank-Papiere aber ihrem guten Lauf Tribut. Sie verloren am Montagvormittag mehr als 3 Prozent.

Die US-Notenbank Fed attestierte dem US-Ableger der Frankfurter wie allen der größten in den USA aktiven Geldhäusern in ihrem aktuellen Stresstest eine krisenfeste Kapitalausstattung. Mehr treiben die Anleger allerdings wohl die Zinssenkungsaussichten in den USA um.

Sie sind laut Mislav Matejka, Aktienmarktstratege von JPMorgan, zuletzt wieder hochgekocht. Bis Jahresende signalisierten die Fed-Futures inzwischen sogar etwas mehr als die zwei Zinssenkungen als die zuletzt erwarteten im September und Dezember um jeweils 0,25 Basispunkte.

In Europa glänzt der Stoxx Real Estate als Profiteur fallender Zinsen am Montag mit einem Jahreshoch. Der Stoxx Europe Banks läuft dem stabilen Gesamtmarkt indes hinterher./ag/mis

