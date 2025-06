Aktien New York Schluss: Nasdaq 100 und S&P 500 weiter auf Rekordjagd

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Montag bei US-Aktien weiterhin zugegriffen. Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 setzten beide ihre Rekordjagd fort, die in der Vorwoche begonnen hatte. Hoffnung auf eine Entspannung in den Handelskonflikten paarte sich mit den Spekulationen einiger Anleger, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen doch früher senken könnte als zuvor erwartet.

Der Nasdaq 100 schloss 0,64 Prozent höher bei 22.679,01 Zählern, während der S&P 500 um 0,52 Prozent auf 6.204,95 Zähler stieg. Der Dow Jones Industrial kam mit 44.094,77 Punkten auf ein Plus von 0,63 Prozent. Die Indizes gingen damit am oberen ihrer Tagesspanne über die Ziellinie.

Noch knapp 1.000 Punkte von seiner Bestmarke entfernt, konnte der Dow am Montag lediglich ein Hoch seit Februar vorweisen. Im Juni hat der Wall-Street-Index mit 4,3 Prozent weniger stark zugelegt als der S&P 500 und der Nasdaq 100. Am Montag endete auch das zweite Quartal. In diesem gewann der Dow etwa fünf Prozent gewonnen, während der Nasdaq 100 einen Zuwachs von fast 18 Prozent verbuchte./tih/zb