dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax legt weiter zu

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax setzt seine Erholung am Montag zunächst wohl fort. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher auf 24.105 Punkte. Er bewegt sich damit trotz aller Zoll-Unsicherheiten konsequent auf sein Rekordhoch vom Monatsanfang bei 24.479 Punkten zu. Die zwischenzeitlichen Verluste im Juni sind abgehakt, und die Monatsbilanz ist seit Freitag wieder positiv. Die Zinssenkungsfantasie für die USA sei zuletzt wieder größer geworden, schrieb Mislav Matejka, Aktienmarktstratege von JPMorgan. Am Finanzmarkt würden mittlerweile sogar mehr Zinssenkungen erwartet als nur jeweils 0,25 Prozentpunkte im September und Dezember. Mit dieser Aussicht könnten andere Unsicherheiten von den Anlegern ausgeblendet werden. Für Europas Anleger bleibt zudem der 9. Juli im Fokus. Denn bis dahin muss eine Lösung im Handelsstreit der EU mit den USA gefunden werden, sonst droht das Inkrafttreten noch höherer US-Zölle.

USA: - IM PLUS - Überwiegend positive Nachrichten im Zollstreit und Spekulationen über Zinssenkungen in den USA haben am Freitag für neue Rekorde an den New Yorker Börsen gesorgt. Nur der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial war nicht mit von der Partie, obwohl er im Tagesverlauf letztlich am deutlichsten zulegte. Insgesamt aber bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf etwas ab, nachdem US-Präsident Donald Trump die Handelsgespräche mit Kanada aufgekündigt hatte. Der Dow legte um 1,00 Prozent auf 43.819,27 Punkte zu, womit er auf Wochenbasis ein Plus von 3,8 Prozent erzielte. Sein jüngstes Rekordhoch aus dem Monat Dezember bei etwas über 45.070 Punkten ist nun wieder in Reichweite. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 6.173,07 Zähler hoch. Nachdem er am Donnerstag an seiner etwas mehr als vier Monate alten Bestmarke gescheitert war, gelang ihm nun der Sprung auf ein Rekordhoch. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes erreichten ebenfalls Höchststände. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , der zeitweise über 22.600 Punkte geklettert war, beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,39 Prozent bei 22.534,20 Punkten. Im Wochenverlauf steht ein Plus von 4,2 Prozent zu Buche.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, CHINA DURCHWACHSEN - Anleger in Tokio haben am Montag bei Aktien zugegriffen. Die Börsenlaune bleibt im Sog einer starken Wall Street gut. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um knapp ein Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien notierte hingeen nur leicht im Plus, während der Hongkonger Leitindex Hang Seng um 0,4 Prozent nachgabe. Konjunkturdaten zeichneten abermals ein eher durchwachsenen Bild der chinesischen Wirtschaft.

DAX 24.033,22 1,62% XDAX 24.070,53 1,46% EuroSTOXX 50 5.325,64 1,56% Stoxx50 4.472,14 1,18% DJIA 43.819,27 1,00% S&P 500 6.173,07 0,52% NASDAQ 100 22.534,20 0,39%

RENTEN:

Bund-Future 130,25 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1736 0,14% USD/Yen 143,89. -0,52% Euro/Yen 168,86 -0,38%

BITCOIN:

Bitcoin 108.400 0,01% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 67,63 -0,14 USD WTI 65,24 -0,28 USD

