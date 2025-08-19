DAX-FLASH: Weiter wenig Bewegung
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag wenig verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,1 Prozent höher auf 24.332 Punkte. Er bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Zuletzt konnte er die Charthürde um 24.500 Punkte jedoch nicht mehr knacken.
Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und seinem ukrainischen Pendant Selenskyj bahnt sich bereits ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen./ag/zb
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
WochenausblickDax flirtet mit Rekordhoch - was nächste Woche wichtig wird15. Aug. · dpa-AFX
DAX-FLASH: Leichte Kursgewinne erwartet - Rekordhoch weiter in Reichweitegestern, 06:39 Uhr · dpa-AFX
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord bleibt in Reichweitegestern, 07:31 Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt Ausblick: Leicht im Plus - Dax-Rekord in Reichweitegestern, 08:22 Uhr · dpa-AFX
WOCHENAUSBLICK: Dax flirtet mit Rekordhoch - Ukraine-Gipfel ohne Ergebnisgestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX