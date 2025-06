EQS-News: Advanced Blockchain AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Termin der Hauptversammlung

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

30.06.2025 / 09:00 CET/CEST

Advanced Blockchain AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Termin der Hauptversammlung

Berlin, 30. Juni 2025 – Die Advanced Blockchain AG (“ABAG”, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, informiert darüber, dass sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses ihrer deutschen Gesellschaft Advanced Blockchain AG für das Geschäftsjahr 2024 verschieben wird. Die testierten Abschlüsse werden voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht. Daher wird auch die ordentliche Hauptversammlung verschoben und findet nicht wie ursprünglich geplant am 19.08.2025 statt. Der neue Termin wird in Kürze bekannt gegeben.

Hintergrund der Verschiebung ist die noch andauernde Prüfung des Jahresabschlusses der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. in Zypern. Trotz frühzeitig angestoßener Untersuchungen und Prozesse haben sich Verzögerungen im lokalen Prüfungsverlauf ergeben, unter anderem bedingt durch zusätzliche regulatorische Anforderungen und verlängerte Abstimmungsprozesse zwischen den beteiligten Prüfern und Gesellschaften. Sobald der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft in Zypern verfügbar ist, werden die finanzielle Aufarbeitung der relevanten Geschäftsjahre 2021 bis 2024 sowie die die forensische Analyse abgeschlossen sein. Diese zypriotischen Prüfberichte werden ebenfalls auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.



„Die Entscheidung zur Verschiebung der Veröffentlichung ist uns wirklich nicht leicht gefallen. Sie ist jedoch unerlässlich, um eine verlässliche und umfassende Berichterstattung sicherzustellen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der zügigen Fertigstellung der Jahresabschlüsse. Die Einhaltung hoher Qualitätsstandards und unsere Glaubwürdigkeit gegenüber den Investoren haben für uns höchste Priorität“, erklärt Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den neuen Termin der Hauptversammlung und den genauen Veröffentlichungszeitpunkt der Abschlüsse umgehend informieren, sobald diese feststehen.

Über die Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com

