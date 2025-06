EQS-News: Circus SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 zum Abschluss der F&E-Phase

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Circus SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 zum Abschluss der F&E-Phase



30.06.2025 / 13:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 zum Abschluss der F&E-Phase

München, 30. Juni 2025 – Die Circus SE (XETRA: CA1) hat heute die geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr der Industrialisierung des CA-1 Roboters zurück und erwartet eine positive Entwicklung im Zuge des Übergangs von Forschung & Entwicklung (F&E) hin zum Start erster kommerzieller Einsätze der patentierten Technologie im laufenden Geschäftsjahr.

Das Jahr 2024 stellte den erfolgreichen Abschluss der mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsphase dar. Im Mittelpunkt standen die Industrialisierung des KI-gestützten Robotiksystems CA-1 sowie Planung und Aufbau einer skalierbaren Serienproduktion gemeinsam mit dem weltweiten Fertigungspartner Celestica.

Die Industrialisierung des kommerziellen Kernproduktes CA-1 konnte vollständig abgeschlossen werden. Mehrere Einheiten des patentierten CA-1 befinden sich bereits in Produktion; die Auslieferungen starten damit planmäßig im Herbst 2025. Damit ist die Circus SE das erste Unternehmen weltweit, das KI-Robotik im Bereich der Lebensmittelproduktion in industriellem Maßstab global liefern kann.

Die Transformation von Manufakturarbeit hin zur industriellen Serienproduktion bildet die Grundlage für das zukünftige Wachstum der Circus SE. Mit Celestica konnte ein globaler Fertigungspartner gewonnen werden, der über 40 Standorte in 16 Ländern betreibt. Bereits in der ersten Produktionsstätte können jährlich bis zu 6.000 CA-1-Einheiten produziert werden. Neben der Fertigung übernimmt der Partner auch die Steuerung der globalen Supply Chain sowie Service und Wartung der Robotik. Mit dieser industriellen Infrastruktur kann Circus SE den Wachstums-Anforderungen bereits gewonnener Konzern-Kunden gerecht werden – mit einem prognostizierten Bedarf von mehreren hundert bis tausend Einheiten pro Kunden.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der F&E-Phase 2024 eine zweite Produktlinie entwickelt und bereits erfolgreich vorgestellt: Mit dem CA-M wurde das weltweit erste autonome robotergestützte Versorgungssystem für militärische und sicherheitskritische Anwendungen vorgestellt. Nur wenige Wochen nach der offiziellen Produktvorstellung konnte im Juni 2025 bereits die vollständige Zulassung als Anbieter für US-Regierungsbehörden und das Verteidigungsministerium erreicht werden.

Wie prognostiziert, wurden im vergangenen Geschäftsjahr 2024 im Rahmen der F&E-Phase noch keine Umsätze aus der neuartigen Technologie erzielt. Das EBITDA beträgt plangemäß -11.915 TEUR und entspricht damit ebenfalls vollständig der Prognose aus dem Vorjahr. Der überwiegende Teil der Mittel floss in Technologieentwicklung für den CA-1 sowie den neuen CA-M im Verteidigungssektor, Fertigungsaufbau und Produktionsvorbereitungen – allesamt essenzielle Grundlagen für die anlaufende Kommerzialisierungsphase.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Circus SE planmäßig erste Umsätze mindestens im einstelligen Millionen-Bereich aus Kundenverträgen mit renommierten Kunden u. a. in den priorisierten Go-to-Market-Segmenten Mobilität und Einzelhandel – darunter unter anderem REWE, Tamoil (HEM) und die Mangal Gruppe.

Die Auslieferungen des CA-1 beginnen planmäßig ab Herbst 2025, wiederkehrende Software-Umsätze werden damit ab dem 4. Quartal 2025 erwartet. Erträge aus der neu geschaffenen Verteidigungssparte werden früher als ursprünglich geplant bereits im laufenden Geschäftsjahr erwartet. Die Gesellschaft erwartet, dass sie mit der Auslieferung der weltweit ersten CA-1 KI-Robotik-Einheiten aus der Serienfertigung eine Prognose abgeben kann.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer Embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com

30.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2162448 30.06.2025 CET/CEST