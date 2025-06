GNW-News: Intellias erweitert seine Kompetenzen im Bereich Cloud-Transformation als einer von nur 19 Google Cloud DevOps-Spezialisten weltweit

^CHICAGO, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intellias (https://intellias.com/),

ein weltweit tätiges Softwareentwicklungs- und Digitalberatungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es die begehrte Google Cloud DevOps-Spezialisierung erhalten hat. Weniger als ein Prozent aller Google Cloud-Partner - nur 19 von mehr als 2.300 weltweit - verfügen über diese Auszeichnung, was die Führungsrolle des Unternehmens in den Bereichen Cloud-native Engineering und DevOps-Bereitstellung unterstreicht. Durch die Erlangung des Status als Specialized Partner wird das Unternehmen im Google Cloud Partner Advantage Program aufgewertet und erhält eine bedeutende Anerkennung für seine Arbeit in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum. Für Intellias bestätigt diese Auszeichnung die langfristige Strategie, in hochqualifizierte Ingenieure, strenge Best Practices und fundiertes Fachwissen im Bereich Google Cloud zu investieren. ?Mit der DevOps-Spezialisierung beweisen wir, dass wir fortschrittliche Technik in echten Geschäftswert umsetzen können", erklärte Regina Viadro, SVP Global Head of Digital Technology Services und President, North America bei Intellias. ?Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir kritische Infrastrukturen modernisieren und die Zeit bis zur Realisierung verkürzen - und diese Zertifizierung bestätigt dieses Vertrauen." Dmytro Vedetskyi, Head of Cloud und DevOps bei Intellias, fügte hinzu: ?Die Google Cloud DevOps-Spezialisierung ist eine bedeutende Leistung, die die umfassende technische Expertise unseres Teams und seine nachgewiesene Fähigkeit, für Kunden beeindruckende Ergebnisse zu erzielen, unterstreicht. Diese Auszeichnung ist mehr als nur eine erfolgreiche Prüfung - sie ist ein Beweis für das Vertrauen, das Google Cloud in uns als strategischen Partner setzt. Dies unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Innovation, Exzellenz und die Stärke unseres technologieorientierten Expertenteams." Die Google Cloud DevOps-Spezialisierung ist die höchste technische Qualifikation des Programms. Um sich zu qualifizieren, müssen Partner eine unabhängige technische Bewertung bestehen, verifizierte Kundenerfolgsgeschichten vorweisen und ein Team aus zertifizierten Ingenieuren unterhalten. Was bedeutet dies für Kunden? Dank dieser Spezialisierung können die Kunden von Intellias Folgendes erwarten: * Kürzere Markteinführungszeiten: Automatisierte CI/CD-Pipelines verkürzen Release-Zyklen und beschleunigen die Bereitstellung neuer Funktionen. * Höhere Zuverlässigkeit: Cloud-native Architekturen und Site Reliability Engineering (SRE)-Verfahren, die die Verfügbarkeit und Leistung verbessern. * Geringere Betriebskosten: Infrastructure-as-Code und automatisierte Bereitstellung reduzieren den manuellen Aufwand und senken die Kosten. * Zukunftssichere Skalierbarkeit: Moderne DevOps-Toolchains auf Basis von Google Cloud, die sich nahtlos an die Anforderungen des Unternehmens anpassen. Intellias wird sein Portfolio an DevOps- und Cloud-Services weiter ausbauen und Unternehmen dabei unterstützen, Legacy-Systeme neu zu strukturieren, Cloud- First-Strategien zu implementieren und mit der Geschwindigkeit eines Start-ups innovativ zu sein - und das alles bei Einhaltung von Sicherheits- und Governance-Standards auf Unternehmensebene. Hinweise für Redakteure Über Intellias Intellias (https://intellias.com/) ist ein weltweit tätiges Softwareentwicklungs- und Digitalberatungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Technologiepartner für führende Unternehmen unterstützt die Firma Unternehmen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten dabei, ihre nachhaltige Digitalisierung zu beschleunigen und Innovationen in großem Maßstab umzusetzen. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt Intellias geschäftskritische Projekte und liefert messbare Ergebnisse, um seinen Kunden wie HERE Technologies, TomTom, ZEEKR, HelloFresh und Travis Perkins nachhaltige Veränderungen zu ermöglichen. Olha Kolomiichuk - olha.kolomiichuk@intellias.com (mailto:olha.kolomiichuk@intellias.com) °