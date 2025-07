Aktien New York: Nasdaq- und S&P-Rekordjagd pausiert - Tesla-Kursrutsch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jagd nach Höchstständen hat am Dienstag an den US-Aktienmärkten eine Auszeit genommen. Die bewährten Kurstreiber - das Boomthema KI, die Beruhigung der Nahostkrise, Hoffnung im Zollstreit und verstärkte Hoffnungen auf US-Zinssenkungen - konnten die Anleger zum Start in den Juli nicht mehr zusätzlich locken.

Unter den Indizes, die zuletzt Rekordhöhen erreichten, ging es für den marktbreiten S&P 500 um 0,27 Prozent auf 6.188 Zähler bergab, während der Nasdaq 100 um 0,45 Prozent auf 22.577 Punkte fiel. Etwas besser entwickelte sich der Dow Jones Industrial , der noch fast 1.000 Punkte von einem Rekord entfernt bleibt. Er lag in den Anfangsminuten knapp mit 0,08 Prozent im Plus bei 44.128 Punkten.

Schlagzeilen machte erneut US-Präsident Donald Trump. Sein Streit mit dem Tesla -Chef Elon Musk hat sich zugespitzt und brachte die Aktien des Elektroautobauers an der Nasdaq-Börse wieder mächtig unter Druck. Beide wetterten über Nacht heftig gegeneinander./tih/jha/