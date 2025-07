APA ots news: FMA warnt: Auf WhatsApp kursiert ein gefälschtes Konto von FMA-Vorstand Helmut Ettl

Betrügerischer Account spricht angeblich Kaufempfehlungen für Aktien aus. Betrugsversuche auf Social Media sind weiter im Aufwind Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht warnt vor einem gefälschten Account auf dem Nachrichtendienst WhatsApp, der mit Foto und Namen von FMA-Vorstand Helmut Ettl versehen ist und angeblich Empfehlungen für gewisse Aktien ausspricht. Der Account und die von ihm gesendeten Nachrichten sind nicht authentisch. Polizei und Telekomanbieter werden informiert. WhatsApp-Nutzer:innen, die Nachrichten von diesem gefälschten Konto erhalten, sollten die Botschaften ignorieren, den Account melden und ihn blockieren. Ganz generell gilt: FMA-Vertreter:innen würden niemals den Kauf oder Verkauf konkreter Finanzinstrumente empfehlen. Wenn solche Empfehlungen im Namen der FMA oder ihrer Vorstände oder Mitarbeiter:innen kursieren, handelt es sich mit Sicherheit um eine Fälschung in betrügerischer Absicht. "Authority Scam" heißen solche und ähnliche Betrugsversuche, bei denen über Deepfakes oder Identitätsdiebstahl in betrügerischer Absicht der Eindruck erweckt wird, eine offizielle Stelle oder Person würde zu bestimmten Handlungen oder Aktionen aufrufen. Dies kann die Empfehlung für bestimmte Investitionen oder Transaktionen betreffen, oder auch die Herausgabe von Passwörtern, PINs, Kontonummern oder ähnlichem. Sie nehmen in jüngster Zeit zu: unter anderem kursierte vergangenen Monat auch ein gefälschtes Video von OeNB-Gouverneur Robert Holzmann. Die FMA bedankt sich bei den Eingeber:innen, die auf das gefälschte WhatsApp-Konto aufmerksam gemacht haben und appelliert an alle Nutzer:innen sozialer Medien, verdächtige Inhalte und Accounts zu ignorieren, zu melden und zu blockieren. Das hilft dabei, die Verbreitung solcher schädlichen Inhalte zu stoppen. Weiterführende Informationen: - Betrugsmasche Authority Scam - Warnung der Oesterreichischen Nationalbank vor Holzmann-Deepfake - Informationen zu Internetbetrug bei Watchlist Internet .