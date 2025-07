EQS-News: Bio Usawa wird Vermarktungspartner von FYB201/ BioUcenta™ (Ranibizumab) in der Region Subsahara-Afrika

EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Pressemitteilung // 1. Juli 2025

Bio Usawa wird Vermarktungspartner von FYB201/ BioUcenta™ (Ranibizumab) in der Region Subsahara-Afrika

Partnerschaft markiert einen Meilenstein auf dem Weg zur globalen Verfügbarkeit von FYB201

in der Region Subsahara-Afrika Produkteinführung in den ersten Ländern in Q1/2026 erwartet

Partnerschaft wird Millionen von Menschen Zugang zu ophthalmologischer Behandlung verschaffen, die von vermeidbarer Erblindung aufgrund von Diabetes-Folgeerkrankungen betroffen sind

Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") gibt heute bekannt, dass die Bioeq AG ("Bioeq"), Lizenznehmer und exklusiver Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für FYB201, Formycons Biosimilar-Kandidat für Lucentis®2 (Ranibizumab), eine exklusive Partnerschaft mit dem afrikanischen Biotechnologieunternehmen Bio Usawa Biotechnology Ltd. ("Bio Usawa") abgeschlossen hat.

Die Partnerschaft gewährt Bio Usawa die exklusiven Rechte zur Zulassung und Vermarktung von FYB201 unter dem Markennamen BioUcenta™, wodurch ein hochwirksames Augenmedikament für Millionen von Patientinnen und Patienten in der Region Subsahara-Afrika zugänglich wird.

FYB201/ BioUcenta™ ist ein monoklonaler Antikörper zur Behandlung des diabetischen Makulaödems (DME), der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) und anderer Netzhauterkrankungen wie der diabetischen Retinopathie, die unbehandelt oft zu Sehverlust führen. Während diese Therapie in Ländern mit höherem Einkommen seit fast 20 Jahren etabliert ist, bleibt Patientinnen und Patienten in ganz Afrika der Zugang aufgrund unerschwinglicher Kosten und begrenzter Verfügbarkeit überwiegend verwehrt.

Afrika ist stark von einer wachsenden Diabeteskrise betroffen. Nach Angaben der International Diabetes Federation (“IDF“) lebten im Jahr 2024 mehr als 24 Millionen Afrikaner mit Diabetes. Diese Zahl wird sich bis 2050 voraussichtlich verdoppeln. Die diabetische Retinopathie, eine der häufigsten Folgekrankheiten des Diabetes mellitus, bedroht das Sehvermögen von bis zu einem Drittel dieser Patienten.3

„Indem wir Ranibizumab in der Region Subsahara-Afrika zugänglich machen, ermöglichen wir es Ärzten, das Sehvermögen von Millionen von Menschen zu retten, insbesondere von Menschen, die an Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus leiden – eine Krankheit, die sich leise, aber schnell zu einer der größten Gesundheitsbedrohungen Afrikas entwickelt," sagte Dr. Menghis Bairu, Mitbegründer, Präsident und CEO von Bio Usawa. „Bei dieser Zusammenarbeit geht es um Gerechtigkeit," fügte er hinzu. „Der Zugang zu fortschrittlichen biologischen Therapien darf kein Privileg von geografischer Lage oder Einkommen sein. Wir sind stolz darauf, mit Formycon zusammenzuarbeiten, um diese Vision für Afrika Wirklichkeit werden zu lassen und um sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten unabhängig von ihrem Wohnort, die Versorgung erhalten, die sie verdienen."

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Bio Usawa, einem starken Vertriebspartner mit fundierten Kenntnissen des regionalen Marktes und der spezifischen Anforderungen des Augenheilkundesektors," sagt Nicola Mikulcik, CBO von Formycon, und fügt hinzu: „Diese Partnerschaft ist ein Beleg für die Erfüllung unserer gemeinsamen Mission, den Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen und bewährten biologischen Therapien in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu demokratisieren. Mit dieser Initiative soll die Grundlage geschaffen werden, um die von Formycon entwickelten und dringend benötigten Medikamente auf dem afrikanischen Kontinent verfügbar zu machen."

FYB201 wurde von der Bioeq AG, einem Joint Venture zwischen der Formycon AG und der Polpharma Biologics Group BV, entwickelt und ist derzeit in insgesamt 21 Ländern verfügbar.

BioUcenta™ ist eine Marke von Bio Usawa Biotechnology Ltd. Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc. Quelle: IDF_Atlas_11th_Edition_2025_AFR_Factsheet.pdf



Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar, FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

Über Bioeq:

Bioeq ist ein Schweizer biopharmazeutisches Joint Venture zwischen der Polpharma Biologics Group und der Formycon AG. Bioeq entwickelt, lizenziert und vermarktet Biosimilars. www.bioeq.ch

Über Bio Usawa:

Bio Usawa ist ein afrikanisches Biotechnologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Biosimilars auf dem gesamten Kontinent zu erweitern. Durch die Kombination von umfassender Branchenerfahrung mit regionalen Partnerschaften baut Bio Usawa eine Zukunft auf, in der lebensrettende Bioarzneimittel in Afrika, von Afrikanern, für Afrikaner – und darüber hinaus – hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.biousawa.com.

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

