EQS-News: Metavista Gibt Vereinbarung Mit OEM-Lieferanten Bekannt

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 1. Juli 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") gab heute den Abschluss einer Rahmenauftragsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit der 3D Global GmbH ("3D Global") bekannt, einem Hersteller und OEM-Lieferanten von Stereokameras, Monitoren und 3D-Systemlösungen. Im Rahmen der Vereinbarung wird 3D Global 500 kundenspezifische 27-Zoll-3D-Monitore produzieren, die für die unternehmenseigene Super-Multiview-Displaytechnologie optimiert sind.

Die Vereinbarung sieht außerdem die gemeinsame Entwicklung und Integration der Software des Unternehmens in die Displays durch FPGA-Entwicklung (Field-Programmable Gate Array) vor, um eine reibungslose Leistung sowohl der 27-Zoll-Monitore als auch anderer Anwendungen zu gewährleisten. 3D Global und das Unternehmen haben sich darauf geeinigt, exklusiv an der gemeinsamen Entwicklung einer 3D-Displaylösung für die Automobil- und Gaming-Branche zu arbeiten.

Entwicklungsaktivitäten

Die erzielten Fortschritte werden für Machbarkeitsstudien, Produktentwicklung und Softwareentwicklung genutzt, um die Auslieferung der Geräte zu unterstützen. Gemäß der Vereinbarung leitet 3D Global die Entwicklung der wichtigsten 3D-Monitore, während das Unternehmen die Systemspezifikationen definiert und das Design der gesamten Produktlösung überwacht.

Insbesondere werden das Unternehmen und 3D Global umfassende Machbarkeitsstudien durchführen, um die Weiterentwicklung und den Input für die endgültige Implementierung des Super-Multiview-Algorithmus in der Softwareumgebung von 3D Global zu planen und potenzielle Funktionen für das E-Mirror-Projekt zu untersuchen. Diese Studien umfassen die Erprobung fortschrittlicher Bildverarbeitungsmethoden sowie die Evaluierung möglicher Hardwarekomponenten, wie beispielsweise die Integration eines optischen Nachtsichtmodus. Parallel dazu wird das Unternehmen die Produktentwicklung durch FPGA-Implementierungen für hochauflösende 5K- und 8K-Monitore mit integrierter Super-Multiview-Technologie vorantreiben. Das 27-Zoll-Super-Multiview-Display wird das erste Standardprodukt dieser FPGA-Reihe sein.

Die Softwareentwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung eines dedizierten Super-Multiview-Content-Players, der den aktuellen QT-basierten Player ersetzen soll. Weitere in der Entwicklung befindliche Tools sind ein SMV Model Viewer, eine Reihe von Super-Multiview-Plugins für Plattformen wie Unity, Unreal Engine und Blender sowie ein 2D-zu-3D-Konvertierungstool mit künstlicher Intelligenz und direkt im Player integrierter Tiefenanpassung. Das Unternehmen entwickelt außerdem eine Super-Multiview-Gaming-Lösung und prüft im Rahmen des E-Mirror-Projekts die Integration von Bildverarbeitungsfunktionen auf der Plattform, abhängig von den Ergebnissen der ersten Machbarkeitsstudien.

Die Erstbestellung von 500 Einheiten erfolgt vorbehaltlich der gegenseitigen Vereinbarung der endgültigen Spezifikationen und der Bestätigung der Produktionsdurchführbarkeit. Die Produkt- und Entwicklungsbedingungen, einschließlich Produktbeschreibung, Lieferumfang, Preis, Lieferzeit, Produktionsplan, Entwicklungskosten, Zertifizierungsanforderungen, Serviceverpflichtungen, Produktschulungen, Marketingmaterialien und weiterer kommerzieller Details, unterliegen der gegenseitigen Vereinbarung und der endgültigen Bestätigung durch beide Parteien gemäß den im Vertrag festgelegten Verfahren.

Beide Parteien haben sich verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2025 eine umfassende Exklusivitätsvereinbarung abzuschließen und umzusetzen, um den Umfang der Exklusivität zu erweitern und die spezifischen Bedingungen festzulegen.

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudoholografische Displaytechnologien für die brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter: www.metavista3D.com

Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert.

Über 3DGlobal

Unser Ziel ist es, unsere Kunden bei der Integration unserer 3D-Technologie in ihre Produkte optimal zu unterstützen. Wir unterstützen sie in jeder Phase des Prozesses, von der Produktidee bis zum Service für Serienprodukte. Unsere Ingenieure unterstützen die Implementierung von Hard- und Software und arbeiten eng mit den Entwicklungsabteilungen unserer Kunden zusammen. Da der gesamte Prozess vor Ort bei 3D Global durchgeführt wird, ermöglicht dies schnelle Entwicklungs- und Produktionszeiten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.3d-global.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jeffrey Carlson CEO

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Tel.: (702) 518-3220

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme historischer Tatsachen, insbesondere Aussagen zum Geschäft, den Vermögenswerten oder den Investitionen des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "werden", "können", "könnten" oder "sollten". Es besteht keine Garantie dafür, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Ansichten, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt ihrer Abgabe wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Ansichten, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Investoren wird empfohlen, die fortlaufenden Offenlegungsdokumente des Unternehmens zu lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

