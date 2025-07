EQS-News: Rekordfinanzierung für NeXtWind: 1,4 Milliarden Euro für den Ausbau der Windenergie in Deutschland

EQS-News: NeXtWind Management GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Rekordfinanzierung für NeXtWind: 1,4 Milliarden Euro für den Ausbau der Windenergie in Deutschland



Pressemitteilung

Innovative Plattformfinanzierung ermöglicht Fremdkapitalinvestitionen in erneuerbare Energien in bisher unerreichtem Umfang

NeXtWind plant bis 2028 Vervierfachung der Kapazität von mehr als der Hälfte seiner 37 Windparks im Rahmen der Steigerung seiner gesamten Erzeugungskapazität auf 3 GW

Lars B. Meyer, Co-CEO von NeXtWind: „Dank des neuartigen Plattformansatzes können wir unsere Windparks schneller optimieren und unser Wachstum beschleunigen. Langfristig wollen wir sie zu modernen, integrierten Clean Energy Hubs ausbauen.“

Berlin, 01. Juli 2025 – NeXtWind, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, hat eine Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro abgeschlossen. Zudem umfasst die Vereinbarung weitere 1,3 Milliarden Euro im Rahmen sogenannter Akkordeon-Fazilitäten, die in den kommenden Jahren schrittweise aktiviert werden können.

Der Konsortialkredit ist der bisher größte seiner Art für einen unabhängigen Windenergieanbieter in Deutschland und öffnet den Onshore-Windmarkt für Fremdkapitalinvestitionen großer Finanzinstitute aus dem In- und Ausland. NeXtWind wird mit der neuen Finanzierung mehr als die Hälfte seiner 37 Windparks modernisieren und deren Erzeugungskapazität bis 2028 auf über 1 GW steigern. Anschließend plant NeXtWind, die Windparks zu Knotenpunkten einer nachhaltigen Energieinfrastruktur weiterzuentwickeln.

„Diese Finanzierung ist ein bedeutender Meilenstein für NeXtWind und ein Beweis für das Vertrauen in unser Geschäftsmodell“, erklärt Lars B. Meyer, Co-CEO von NeXtWind. „Dank des neuartigen Plattformansatzes können wir unsere Windparks schneller optimieren und unser Wachstum beschleunigen. Langfristig wollen wir sie zu modernen, integrierten Hubs ausbauen, die Energie aus unterschiedlichen erneuerbaren Quellen an einem Ort erzeugen, speichern und zum richtigen Zeitpunkt netzdienlich verteilen.“

Ein Pionier im Bereich erneuerbare Energien

NeXtWind hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2020 als einer der führenden unabhängigen Akteure für erneuerbare Energien etabliert. Das Unternehmen übernimmt und optimiert bestehende Windparks mithilfe neuer Turbinen in Kombination mit modernster Technologie („Repowering“). Aktuell beträgt die Repowering-Kapazität von NeXtWind rund 1,4 GW, die bis 2026 realisiert werden soll. Damit können künftig rund eine Million Haushalte jährlich mit grünem Strom versorgt werden.

Mittelfristig verfolgt NeXtWind eine ambitionierte Wachstumsstrategie. Bis 2028 soll die Erzeugungskapazität auf 3 GW steigen. Dies soll unter anderem durch die in der Finanzierung enthaltenen Windparks als auch durch neugebaute Projekte („Greenfield“) erreicht werden.

Innovatives Finanzierungsmodell in neuer Größenordnung

Die nun erfolgreich abgeschlossene Fremdfinanzierung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Förderung der Energiewende. Das Konzept basiert auf einem in Deutschland bislang einzigartigen Modell zur Finanzierung von Onshore-Windprojekten. Anstatt einzelne Windparks separat zu finanzieren, werden bestehende und künftige Projekte in einer neuartigen Plattformlösung gebündelt, wodurch gezielt Portfolioeffekte genutzt werden können. Nach Abschluss des Repowerings können zudem einzelne Windparks über Kapitalmarktinstrumente einer breiteren Investoren-Klasse als attraktive, langlaufende Green-Investmentmöglichkeiten zugänglich gemacht werden.

Das Kreditpaket in Höhe von 1,4 Milliarden Euro besteht aus fünf Kernkomponenten, die auf die verschiedenen finanziellen Anforderungen beim Repowering abgestimmt sind. Dazu zählen ein Term Loan für Zukäufe und Investitionen sowie verschiedene flexibel abrufbare Garantielinien. Dieser innovative Finanzierungsansatz erschließt institutionelles Fremdkapital in einer neuen Größenordnung und schafft die Grundlage für eine skalierbare Finanzierung von Infrastrukturlösungen im Bereich der erneuerbaren Energien.

Lazard hat als exklusiver Financial Advisor von NeXtWind die Finanzierung strukturiert und den gesamten Prozess begleitet. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank, der ING Bank und der LBBW als Underwriter, Mandated Lead Arranger und Bookrunner durchgeführt. Dabei fungiert die Deutsche Bank als Global Coordinator, während die ING-Bank als Green Loan Coordinator, Facility and Security Agent agiert. Bereits bei Abschluss des Kreditvertrages sind zudem namhafte Versicherungsunternehmen beigetreten, um Teile der Garantielinie zu übernehmen.

Weitere Informationen zu NeXtWind finden Sie hier.

Über NeXtWind

NeXtWind ist ein führender Anbieter im Bereich erneuerbare Energien mit Sitz in Berlin und London. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 fokussiert sich NeXtWind auf die Übernahme und Optimierung bestehender Windparks („Repowering“). Derzeit betreibt NeXtWind 37 Onshore-Windparks mit einer Kapazität von 450 MW und verfügt insgesamt über eine Repowering-Kapazität von rund 1,4 GW. Bis 2028 soll eine Gesamterzeugungskapazität von 3 GW erreicht werden.

Langfristig strebt das Unternehmen den Aufbau einer nachhaltigen Energieinfrastruktur („Cleanfrastructure“) in Europa an. Dazu plant NeXtWind die Entwicklung integrierter Clean Energy Hubs. Mit einer starken Finanzierungsbasis von insgesamt 750 Millionen US-Dollar (Investoren: Sandbrook Capital, PSP Investments, IMCO) ist NeXtWind optimal positioniert, um die Energiewende in Deutschland als starker Partner voranzutreiben.

