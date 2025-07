US-Börse mit 5 x Plus in einer Woche - ntv Zertifikate 23.05.2025

Der US-Aktienindex S&P 500® hat jeden einzelnen Handelstag der vergangenen Woche mit einem Plus beendet! Hört sich gar nicht so besonders an, ist es aber trotzdem. Denn so etwas kommt nur höchst selten vor – im Schnitt gerade ein bis zwei Mal im Jahr. Und oft läufts nach einer solchen Woche sogar noch besser als normalerweise. Warum das so ist, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



