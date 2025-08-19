Dow Jones® im Chart-Check: It is all about: 45.000 Punkte! - HSBC Daily Trading TV 19.08.2025
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den Dow Jones®.
►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Appleheute, 11:02 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Deutsche-Bank-AnalyseAbstufung zieht der Commerzbank-Rally erst einmal den Steckergestern, 10:23 Uhr · dpa-AFX
ImmobilienkonzernTAG kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote16. Aug. · dpa-AFX
ROUNDUP 2: TAG Immobilien kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquotegestern, 16:37 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet lustlos in die Wochegestern, 17:53 Uhr · dpa-AFX