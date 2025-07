Bechtle kauft spanischen IT-Dienstleister

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle treibt die Expansion mit der Übernahme der Grupo Solutia in Spanien voran. Das Angebot in Spanien in den Bereichen Software-Entwicklung, IT-Services und Workplace wächst damit, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Einen Übernahmepreis nannte Bechtle nicht. Die 2005 gegründete Grupo Solutia gehört den Angaben zufolge mit knapp 640 Mitarbeitern zu den führenden IT-Dienstleistern in ihrem Heimatland und sei vor allem für öffentliche Auftraggeber, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung tätig. Im vergangenen Geschäftsjahr kamen die Spanier den Angaben zufolge auf einen Umsatz von knapp 100 Millionen Euro. Zum Vergleich: Bechtle erzielte 2024 Erlöse von 6,3 Milliarden Euro./tav/mis