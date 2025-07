EQS-News: Enapter AG erweitert Produktportfolio mit neuem Multicore-Elektrolyseur „Nexus 2500“

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Enapter AG erweitert Produktportfolio mit neuem Multicore-Elektrolyseur „Nexus 2500“

 Nexus 2500 hat eine Leistung von 2,5 Megawatt

 Kompatibel mit allen Enapter-Multicore-Elektrolyseuren durch Enapters KI-Software

 Erschließung neuer Märkte für industrielle Großanlagen zur grünen Wasserstoffproduktion

 Nexus 2500 ab sofort vorbestellbar

Hamburg, 2. Juli 2025. Weiterer wichtiger Meilenstein für die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02): Das Unternehmen erweitert das Produktportfolio um einen 2,5 MW Multicore-Elektrolyseur. Dieser bietet durch den Einsatz neuer, leistungsstärkerer Stacks im Vergleich zu den aktuellen 1 MW Multicore-Elektrolyseuren deutlich mehr Leistung bei gleicher Baugröße (40 Fuß-Container). Der Nexus 2500 ist uneingeschränkt kompatibel mit allen Enapter-Multicore-Elektrolyseuren. Kunden können zur Erweiterung ihrer Anlagen sämtliche Produkte aus dem nun vergrößerten Enapter -Produktportfolio kombinieren. Neben der bewährten Form in einem 40 Fuß-Container, ist der Nexus 2500 zusätzlich auch als eine „Skid Mounted“ Version für den Halleneinbau erhältlich. Insbesondere bei Multimegawatt-Projekten sind Halleneinbauten effizienter als einzelne Container.

Mit dem neuen Multicore-Elektrolyseur Nexus 2500 erschließt sich Enapter neue Märkte und Kundengruppen für wasserstoffproduzierende Großanlagen im industriellen Maßstab. Zum Einsatz kann der Elektrolyseur beispielsweise in der Stahl- und Ammoniakproduktion sowie bei Betankungsanlagen für den Schwerlastverkehr kommen. Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Speicherung von Überschussenergie von Solar- und Windparks im Multimegawattbereich.

Der Nexus 2500 produziert über eine Tonne grünen Wasserstoff mit einer Reinheit von 99,999 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Enapters einzigartiges Baukastenverfahren zur Erhöhung der Effizienz der Elektrolyseure kommt auch im Nexus 2500 zum Tragen. Jeder der rund 100 verbauten Stacks kann unabhängig voneinander hoch- oder heruntergefahren werden, um die Leistung aus erneuerbaren Energiequellen optimal zu nutzen. Das macht die Enapter-Multicore-Elektrolyseure für eine Wasserstoffgewinnung durch fluktuierende Energiequellen wie Solar und Wind besonders interessant, bei denen die Stromerzeugung durch klimatische Einflüsse über den Tagesverlauf stark schwanken kann. Gesteuert wird der Nexus 2500, wie alle Enapter-Multicore-Elektrolyseure, von Enapters neuester KI-Software. Die selbst entwickelte Künstliche Intelligenz analysiert die Daten der im Elektrolyseur verbauten Messsensoren, die an unterschiedlichen Stellen unter anderem Temperatur, Druck und Stromverbrauch erfassen. Dabei steuert die Künstliche Intelligenz das Gerät in Echtzeit und kann, wo notwendig, eingreifen, wodurch ein verbesserter Energiefluss ermöglicht und die Effizienz des Gerätes zusätzlich gesteigert wird.

Der Nexus 2500 kann ab sofort vorbestellt werden. Erste Auslieferungen sind für Ende 2026 geplant.

Dr. Jürgen Laakmann, CEO von Enapter: „Nach über 18 Monaten Entwicklung freut es mich sehr, dass wir nun einen weiteren Multicore-Elektrolyseur in unser Produktportfolio aufnehmen. Der Nexus 2500 erbringt bei gleicher Baugröße wie der Megawatt-Elektrolyseur Nexus 1000 die 2,5-fache Leistung. Möglich ist dies durch den Einsatz von neuen, leistungsstärkeren Stacks. Bei Großprojekten im Multi-Megawattbereich spielt neben Effizienz auch Platz eine Rolle. Und mit dem Nexus 2500 als Container- oder Skid-Mounted-Version sind wir nun in der Lage, auch in diesen Projekten unsere hocheffiziente Elektrolyseur-Technologie im bewährten Baukastenprinzip anzubieten.“

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



Pressekontakt:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter



Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

