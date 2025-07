EQS-News: Pyrum verbessert sich deutlich und erhält Silbermedaille im EcoVadis Rating

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Rating/Nachhaltigkeit

Pyrum verbessert sich deutlich und erhält Silbermedaille im EcoVadis Rating



02.07.2025 / 07:30 CET/CEST

Pyrum verbessert sich deutlich und erhält Silbermedaille im EcoVadis Rating

Gesamtbewertung auf 70 Punkte gesteigert

Pyrum unter den besten 8 % der Branche

Einführung umfassender neuer Richtlinien

Dillingen / Saar, 2. Juli 2025 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) wurde erneut mit der Silbermedaille des renommierten EcoVadis-Ratings ausgezeichnet. Im Vergleich zur letzten Bewertung konnte sich das Unternehmen um 9 Punkte auf 70 Punkte steigern. Damit zählt Pyrum zu den besten 8 % der beurteilten Unternehmen in der Branche „Rückgewinnung von Wertstoffen“.

Das EcoVadis Rating ist eine umfassende Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Besonders im Bereich „Nachhaltige Beschaffung“ konnte sich Pyrum im Vergleich zur letzten Bewertung deutlich steigern. Dazu trug im Wesentlichen die sukzessive Erweiterung des bereits bestehenden Qualitäts- und Umweltmanagementsystems um die Nachhaltigkeitsthemen sowie die Einführung neuer, konzernweiter Compliance-Richtlinien bei.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir freuen uns sehr über die erneute Verleihung der Silbermedaille durch EcoVadis und die damit verbundene Verbesserung unserer Bewertung. Sie bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere neuen Umwelt- und Compliance-Richtlinien bereits erste positive Wirkung zeigen. Darüber hinaus zeigt sich, dass unsere kontinuierlichen Anstrengungen nicht nur unternehmensintern Früchte tragen, sondern auch von unseren Partnern gelobt und anerkannt werden.“

Im Rahmen der nachhaltigen Berichterstattung legt Pyrum künftig einen noch stärkeren Fokus auf den Ausbau der CO₂-Bilanzierung sowie auf die Sensibilisierung der Mitarbeitenden im Bereich Compliance als Teil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung (Good Governance). Ziel ist es, bestehende Prozesse weiterzuentwickeln und gezielt um ESG-Themen (Environmental, Social, Governance) zu ergänzen.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

