EQS-News: reconcept stockt grüne Anleihe aufgrund hoher Investorennachfrage auf: Volumen des 6,5% reconcept Solar Bond Deutschland III wird auf 11 Mio. Euro erhöht

reconcept stockt grüne Anleihe aufgrund hoher Investorennachfrage auf: Volumen des 6,5% reconcept Solar Bond Deutschland III wird auf 11 Mio. Euro erhöht



reconcept stockt grüne Anleihe aufgrund hoher Investorennachfrage auf: Volumen des 6,5 % reconcept Solar Bond Deutschland III wird auf 11 Mio. Euro erhöht Hamburg, 2. Juli 2025 – Die reconcept Gruppe, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, hat das Emissionsvolumen ihrer grünen Anleihe reconcept Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123) von ursprünglich bis zu 10 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 11 Mio. Euro erhöht. Mit der Aufstockung reagiert das Unternehmen auf die anhaltend hohe Nachfrage sowohl institutioneller als auch privater Investoren.

In der Vergangenheit hat reconcept bereits mehrere Anleihen am Markt vollständig platziert und erfolgreich aufgestockt. Die aktuelle Entwicklung beim reconcept Solar Bond Deutschland III ist ein Zeichen für die hohe Attraktivität grüner Kapitalanlagen aus dem Hause reconcept. Das Wertpapier bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Festzins von 6,5 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger haben weiterhin die Möglichkeit, das Wertpapier direkt über die Unternehmenswebsite (www.reconcept.de/ir) zu zeichnen.

Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept Gruppe, erklärt: „Dass wir jetzt auch den reconcept Solar Bond Deutschland III aufstocken können, ist ein starkes Signal aus dem Markt. Es zeigt deutlich, dass Investoren unser nachhaltiges Geschäftsmodell und unsere klare Fokussierung auf Erneuerbare Energien schätzen – insbesondere im Solarsektor in Deutschland. Wir sehen diesen Vertrauensbeweis als Bestätigung unserer Strategie, gezielt Projekte mit hoher ökologischer Wirkung und wirtschaftlich attraktiver Perspektive umzusetzen.“

reconcept plant, mit den zufließenden Mitteln zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt zu finanzieren. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf der weiteren Projektentwicklung der bestehenden PV-Freiflächenanlagen mit und ohne Speicherlösungen sowie auf dem Erwerb von Projektrechten an PV-Freiflächenanlagen. Derzeit entwickelt reconcept rund 80 PV-Freiflächenprojekte mit einer geplanten Leistung von rund 1.600 Megawatt-Peak (MWp) in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 19.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 647 Mio. Euro (Stand: 31.12.2024) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

