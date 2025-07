Galenica AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Galenica steigt ins Diagnostik-Geschäft ein und übernimmt Labor Team



02.07.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

Galenica gewinnt mit der Labor Team Gruppe eine führende Schweizer Diagnostikdienstleisterin für ihr Gesundheitsnetzwerk.

Mit der strategischen Übernahme kann Galenica ihre Angebote im Ärztesegment weiter ausbauen.

Es entsteht das Potenzial, zusätzliche ausgewählte Apotheken-Dienstleistungen im Bereich der Diagnostik anzubieten.

Der kombinierte Nettoumsatz der Labor Team Gruppe im Jahr 2024 betrug CHF 114 Mio.

Galenica AG übernimmt die Diagnostics Group GmbH (nachfolgend Labor Team Gruppe) und steigt ins Diagnostik-Geschäft ein. Mit der geplanten Übernahme des viertgrössten medizinischen Labors der Schweiz gewinnt Galenica eine führende Diagnostikdienstleisterin mit starker Marktposition. Damit setzt Galenica ihren Wachstumspfad fort und stärkt mit einem zusätzlichen strategischen Geschäftsfeld ihr Gesundheitsnetzwerk und ihre Wertschöpfungskette. Die Transaktion bedarf der Genehmigung durch die Eidgenössische Wettbewerbskommission (WEKO).

«Labor Team passt hervorragend zu unserer strategischen Ausrichtung und unserem Ziel, das Gesundheitswesen noch besser zu vernetzen. Die Geschäftstätigkeiten von Labor Team und Galenica ergänzen sich ideal und auch von der Unternehmenskultur her passen die beiden Unternehmen sehr gut zusammen. Wir wollen beide Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben», sagt Galenica CEO Marc Werner.

«Als Teil des Galenica-Netzwerks können wir unsere führende Position weiter ausbauen und unser breites Angebot noch umfassender in der ganzen Schweiz verfügbar machen. Zudem bietet die Unternehmenskultur von Galenica die besten Rahmenbedingungen für Innovationen in der Diagnostik», sagt Dr. med. Alain M. Cahen, CEO von Labor Team.

Stärkere Vernetzung und Innovation im Schweizer Gesundheitswesen

Labor Team bietet ein umfassendes Leistungsspektrum in der Labormedizin und Pathologie bis hin zur personalisierten Spezialdiagnostik an. Das Unternehmen betreibt in Goldach (SG) das grösste Zentrallabor der Schweiz. Dieses ist eingebunden in ein leistungsfähiges Logistiknetzwerk und wird ergänzt durch mehrere Spezialitätenlabore in der gesamten Schweiz. Proben können dadurch schweizweit innerhalb von 30 Minuten bis maximal fünf Stunden zur Analyse ins Zentrallabor geliefert werden.

Im Ärztemarkt, dem Hauptkundensegment von Labor Team, hat Galenica bereits heute im Medikamentengrosshandel mit einem Marktanteil von rund 31% eine führende Stellung. Die Akquisition ergänzt das Galenica-Netzwerk strategisch optimal. Neben den bisherigen Angeboten im Medikamenten- und Produktbereich für den Ärztemarkt können damit auch innovative Labordienstleistungen aus einer Hand angeboten werden. Labor Team erhält zudem Zugang zu potenziellen Neukunden.

Langfristig plant Galenica zusammen mit Labor Team im Rahmen der regulatorischen Möglichkeiten in den Apotheken ein innovatives Angebot an ausgewählten diagnostischen Labordienstleistungen für Endkundinnen und Patienten zu entwickeln. Damit kann die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten in der Schweiz weiter gestärkt werden.



Kontinuität in der Geschäftsführung

Labor Team soll künftig als eigenständige Geschäftseinheit «Galenica Diagnostics» geführt und im Segment «Products & Care» rapportiert werden. Das bisherige Management trägt weiterhin die operative Verantwortung und wird die Erfolgsgeschichte von Labor Team gemeinsam mit den über 330 Mitarbeitenden weiterschreiben. Der Hauptstandort in Goldach sowie alle Tochtergesellschaften werden unverändert weitergeführt.



Finanzielle Eckwerte und geplantes Closing

Labor Team hat einen Marktanteil von rund 8% im kontinuierlich wachsenden Schweizer Privatlabormarkt. Wachstumstreiber sind insbesondere der demografische Wandel, eine höhere Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und eine Zunahme an spezialisierter Diagnostik im ambulanten Bereich. Der kombinierte Nettoumsatz der Labor Team Gruppe im Jahr 2024 betrug CHF 114 Mio.

Es wird erwartet, dass der Labormarkt in den nächsten Jahren von weiteren regulatorischen Veränderungen im Tarifbereich betroffen sein wird, was die Konsolidierung des Marktes vorantreiben dürfte. Mit dem Labor Team und seinem hochautomatisierten Zentrallabor sowie einer effizienten Logistik sieht sich Galenica gut aufgestellt, diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.

Die Finanzierung erfolgt kurzfristig mittels Bridge-Fremdfinanzierung. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wird nach der Zustimmung der WEKO vollzogen, die im zweiten Halbjahr 2025 erwartet wird.

Nächste Termine

7. August 2025: Publikation Halbjahresergebnisse 2025 der Galenica Gruppe 23. Oktober 2025: Umsatz-Update der Galenica Gruppe 28. Oktober 2025: Galenica Investor Day 2025

Für ergänzende Auskünfte:

Willkommen im Galenica-Netzwerk!

Die rund 8’000 Mitarbeitenden von Galenica setzen sich täglich ein für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in der Schweiz. Mit den Apotheken, der Pharmalogistik, unseren Produkten und Dienstleistungen sowie dem Bereich Home Care ist Galenica breit aufgestellt und erfolgreich am Markt positioniert. Wir gestalten das Gesundheitswesen von morgen zusammen mit starken Partnern – und bringen unsere vielseitigen Kompetenzen und die breite Expertise aus dem gesamten Netzwerk dafür ein. Unsere Ambition ist es, die Bedürfnisse von Kundinnen und Patienten im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu erfüllen.

Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36’067’446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.



Über labor team

Die labor team w ag ist eines der führenden medizinischen Privatlabors in der Schweiz mit Sitz in Goldach (SG). Es wurde im Jahr 2001 gegründet, ist heute das viertgrösste Labor der Schweiz, ärztlich geführt und beschäftigt über 330 Mitarbeitende. labor team ist eines der wenigen Labors, welches alle Landesteile der Schweiz bedient. Es bietet professionelle Dienstleistungen zur Prävention, Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten. Das Unternehmen deckt das ganze Spektrum der Labormedizin und Pathologie ab. Es führt die medizinischen Tests und Analysen in einem hochmodernen Zentrallabor durch, was höchste Qualität, grosse Flexibilität und eine speditive Auftragsbearbeitung ermöglicht. Seit 2021 ist labor team im Hauptbesitz von GENUI (www.genui.ch). Erfahren Sie mehr unter: www.laborteam.ch.

