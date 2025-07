Original-Research: Nordex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nordex SE - von Montega AG 02.07.2025 / 17:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Nordex SE Unternehmen: Nordex SE ISIN: DE000A0D6554 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.07.2025 Kursziel: 19,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Preview Q2: Margenverbesserung setzt sich fort Wir erwarten vom H1-Bericht am 28. Juli eine überzeugende Fortsetzung der schon inden vergangenen Quartalen gezeigten stetigen Margenverbesserung. [Tabelle] Starke Entwicklung des Auftragseingangs: Wir erwarten, dass Nordex den Auftragseingang des Projektgeschäfts in Q2 um 55,1% yoy auf 1.900 Mio. EUR (H1: + 26,8% auf 3,790 Mio. EUR) steigern kann. Zuletzt berichtete das Unternehmen große Aufträge von UKA (435 MW) zur Lieferung von leistungsstarken Turbinen für Windparks in Deutschland, für den größten Windpark Pienava in Lettland (147 MW) sowie erneut einen großen Auftrag aus der Türkei (160 MW). Aus der Türkei stammten auch schon zwei für das erste Quartal gemeldete Großaufträge über insgesamt 750 MW. EBITDA-Margenerholung sollte sich fortsetzen: Während mit dem guten Auftragseingang das Orderbuch auch im Servicegeschäft deutlich anwachsen dürfte, erwarten wir beim Umsatz eine deutliche Belebung erst im zweiten Halbjahr 2025, dader im ersten Quartal berichtete Rückstau aufgrund von Projektverzögerungen auf Kundenseite noch nicht aufgelöst worden sein dürfte. Daher erwarten wir trotz eines Anstiegs der Gesamtleistung in Folge von Bestandserhöhungen einen weiteren Umsatzrückgang in Q2 in Höhe von 8,1% auf 1.710 Mio. EUR. Das weiter stabile Preisumfeld sollte sich in einer deutlich verbesserten Rohertragsmarge wiederspiegeln, die wiederum ausschlaggebend für die weitere Verbesserung (+2,5 PPe yoy) der EBITDA-Marge (MONe: 6,0%) sein dürfte. Für das zweite Halbjahr erwarten wir eine weitere Verbesserung und einen Gesamtjahreswert von 6,4% in der oberen Hälfte des Guidance-Korridors (5,0 bis 7,0%). Ausblick: Während die rekordhohen Auktionsvolumina in Deutschland im Jahr 2024 (ca. 14 Gigawatt) in 2025 und 2026 wiederholt werden dürften und ein wesentlicher und visibler Treiber für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Jahre 2025-2028 sein dürfte , bereitet sich Nordex darauf vor, dass Märkte wie die USA, Australien und Kanada mittelfristig die Abhängigkeit vom europäischen und insbesondere vom deutschen Markt verringern sollten . Wir heben unsere Prognosen für die Folgejahre an und passenauch die EBITDA-Marge im Terminal Value an (+0,3 PPe auf 7,5%), die jetzt noch 0,5 PPe unter der Mittelfrist-Guidance des Managements liegt. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Wettbewerbsposition sowie die finanzielle Stabilität des Unternehmens sehr vorteilhaft entwickelt. Wir erwarten auch zukünftig deutliche Fortschritte bei der Profitabilität und der Resilienz der Geschäftsprozesse. Diessollte sich u.E. mittelfristig auch bei den Kapitalkosten bemerkbar machen. Unser Kursziel erhöht sich damit auf 19,00 EUR und wir bestätigen unser Anlageurteil 'Kaufen'. 