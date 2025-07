SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SoftwareOne schliesst Crayon-Transaktion erfolgreich ab – Zusammenschluss zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen



02.07.2025 / 12:00 CET/CEST





NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SÜDKOREA ODER IN EINEM ANDEREN LAND BESTIMMT, IN DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG EINE VERLETZUNG DER LOKALEN GESETZE DARSTELLEN KÖNNTE.

Medienmitteilung

SoftwareOne schliesst Crayon-Transaktion erfolgreich ab – Zusammenschluss zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen

2. Juli 2025

SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute den Abschluss des zur Annahme empfohlenen freiwilligen Angebots zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon bekannt gegeben.

Zusammenschluss zweier führender weltweiter Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 1,6 Milliarden und 13'000 Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern

Vollzug des Angebots gemäss der am 10. Juni 2025 veröffentlichten Settlement-Mitteilung abgeschlossen

Erster Handelstag an der Euronext Oslo Børs am 3. Juli 2025

Offizieller Start des Integrationsprozesses auf Grundlage der seit Anfang 2025 von beiden Unternehmen getroffenen sorgfältigen Vorbereitungen für Einsatzbereitschaft von Tag 1 an

Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 werden von den Co-CEOs Raphael Erb und Melissa Mulholland sowie CFO Hanspeter Schraner am 28. August 2025 präsentiert

Nachdem gemäss der Bekanntgabe vom 10. Juni 2025 die letzten Abschlussbedingungen erfüllt sind, bestätigt SoftwareOne, dass ihr zur Annahme empfohlenes freiwilliges Kauf- und Tauschangebot zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon nun abgeschlossen ist. Das Angebot ist gemäss der Settlement-Mitteilung vollzogen worden, womit die akzeptierenden Crayon-Aktionäre NOK 69 in bar und 0,8233 (abgerundet) neue SoftwareOne-Aktien je Crayon-Aktie erhalten. Die Zweitkotierung und der Handel der SoftwareOne-Aktien an der Euronext Oslo Børs beginnen am 3. Juli 2025.

SoftwareOne beabsichtigt die Durchführung eines Zwangserwerbs der verbleibenden Crayon-Aktien und im Anschluss daran die Dekotierung der Crayon-Aktien von der Euronext Oslo Børs, die voraussichtlich im Juli 2025 abgeschlossen sein wird.

«Mit der Bündelung der Kräfte von SoftwareOne und Crayon ist ein wichtiger Meilenstein erreicht, schliessen sich hier doch zwei führende weltweite Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen zusammen»,sagte Raphael Erb, Co-CEO von SoftwareOne. «Gemeinsam verfügen wir über eine beispiellose globale Präsenz mit umfassender lokaler Reichweite und ein erweitertes Angebot, um unseren Kunden aussergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Unser gemeinsamer Einsatz für den Erfolg unserer Kunden und für Innovationen wird uns im Zuge der Weiterentwicklung unserer schnell wachsenden Branche im KI-Zeitalter neue Wachstumschancen eröffnen.»

«Jetzt, da wir gemeinsam dieses neue Kapitel aufschlagen, sind wir gespannt und gut vorbereitet auf den Tag 1. Mit unseren talentierten Teams auf der ganzen Welt, unserem fundierten Fachwissen und unseren Kompetenzen sowie unseren engen Partnerschaften mit Hyperscalern sind wir hervorragend aufgestellt, um unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen», sagte Melissa Mulholland, Co-CEO von SoftwareOne. «Mit dem heutigen Tag eröffnen sich einzigartige Möglichkeiten, um neue Chancen zu ergreifen und allen Stakeholdern erheblichen Mehrwert zu bieten.»

«Bei Microsoft sind wir stolz auf unsere strategischen Partnerschaften mit Crayon und SoftwareOne. Zusammen werden sie zu einem unserer grössten Partner und sind besser denn je positioniert, um unsere gemeinsamen Kunden zu bedienen – mit grösserer Reichweite, vertiefter Expertise und erweiterten Fähigkeiten. Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Kombination eröffnet, damit wir zusammen Innovationen zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden umsetzen können», sagte Nicole Dezen, CVP und Chief Partner Officer bei Microsoft.

Überzeugende strategische Argumente und Wertschöpfungschancen

Mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 1,6 Milliarden, einer Präsenz in über 70 Ländern und rund 13'000 Mitarbeitenden verfügt das kombinierte Unternehmen über eine gute Position, um als bevorzugter Partner für Kunden und Lieferanten weltweit zusätzliches Wachstum und erhebliche Wertschöpfung für die Aktionäre zu generieren. Die überzeugenden strategischen Argumente basieren darauf, dass sich die geografische Präsenz, der Kundenstamm und das Angebot der zwei Unternehmen ergänzen und beide dieselben Werte und Kultur teilen.

SoftwareOne hat Kostensynergien in Höhe von CHF 80 bis 100 Millionen pro Jahr ermittelt, die innerhalb von 18 Monaten nach Transaktionsabschluss zusätzlich zu dem im ersten Quartal 2025 abgeschlossenen Kostensenkungsprogramm erzielt werden sollen. Die einmaligen Implementierungskosten werden voraussichtlich in derselben Grössenordnung liegen wie die Synergien bei den laufenden Kosten.

Die Transaktion wird derzeit durch Investment-Grade-Überbrückungskredite in Höhe von rund CHF 700 Millionen finanziert, welche der Mittelbereitstellung für die Zahlung der Barkomponente des Angebots (einschliesslich der Mittel für den Zwangserwerb) in Höhe von insgesamt rund CHF 515 Millionen und der Refinanzierung der bestehenden Schulden von Crayon dienen. SoftwareOne beabsichtigt, die Überbrückungskredite ungefähr zum Zeitpunkt des Abschlusses in eine langfristige Finanzierungsstruktur umzuwandeln und so zu refinanzieren. Für das Jahresende 2025 wird ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von unter 2,0x erwartet. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 30-50 % des bereinigten Jahresgewinns beizubehalten.

Gut vorbereiteter Integrationsprozess beginnt heute

Mit Abschluss der Transaktion beginnt heute offiziell die Integration der beiden Unternehmen. Sie erfolgt auf Grundlage einer etablierten Governance-Struktur und einer sorgfältigen Vorbereitung durch Arbeitsgruppen beider Unternehmen seit Jahresbeginn. Die Vorbereitungsarbeiten deckten Schlüsselfunktionen wie Strategie, Sales & Marketing, People & Culture, IT und Finanzen ab und wurden durch interne sowie externe Post-Merger-Integrationsexperten unterstützt.

Nach Bekanntgabe der neuen Geschäftsleitung unter Führung der Co-CEOs Raphael Erb und Melissa Mulholland wurden auch die Regional Presidents ernannt. Der Integrationsprozess umfasst neben der Erreichung der Synergieziele auch die Umsetzung eines gemeinsamen Betriebsmodells, die Harmonisierung des GTM-Modells und des Angebots sowie die Integration der IT-Systeme und die Konsolidierung der Rechtsstrukturen in Ländern, in denen es Überschneidungen gibt. Zentrale Aspekte während des gesamten Prozesses sind auch weiterhin die Sicherung der Kundenbeziehungen und die Bindung von Talenten.

Das kombinierte Unternehmen wird seinen Sitz in Stans, Schweiz, beibehalten, während Oslo ein wichtiger Standort für Vertriebsaktivitäten und andere Funktionen bleiben wird.

Vereint unter einer gemeinsamen Marke

Nach einer sorgfältigen Bewertung wird die gemeinsame Organisation künftig unter dem Namen und dem Logo SoftwareOne weitergeführt. Dabei setzen beide Unternehmen auf die globale Markenbekanntheit von SoftwareOne und wollen die besonderen Stärken und Wurzeln von Crayon weiterführen. Diese Entscheidung spiegelt die strategische Integration der Kompetenzen, Werte und Marktpräsenz beider Unternehmen wider. Die kulturellen und operativen Merkmale von Crayon – einschließlich der Markenidentität und des kundenorientierten Ansatzes – werden in eine weiterentwickelte SoftwareOne-Marke integriert. Während einer Übergangsphase bleibt die Marke Crayon weiterhin bestehen, um Konsistenz, Kontinuität und Wiedererkennung bei Kunden, Mitarbeitern sowie in der Zusammenarbeit mit Channel und Partnern sicherzustellen.

Erster Handelstag an der Euronext Oslo Børs

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 62'521'493 neue SoftwareOne-Aktien an die akzeptierenden Crayon-Aktionäre ausgegeben, wodurch sich die Gesamtzahl der ausgegebenen SoftwareOne-Aktien nun auf 221'102'953[1] beläuft. Die neuen Aktien wurden heute an der SIX Swiss Exchange kotiert. Nach Abschluss der Zweitkotierung an der Euronext Oslo Børs beginnt der Handel der SoftwareOne-Aktien am morgigen 3. Juli 2025 unter dem Tickersymbol SWON. Ab 4. Juli 2025 können Aktionäre ihre an SoftwareOne gehaltenen Aktien grenzüberschreitend zwischen Euronext Oslo Børs und SIX Swiss Exchange übertragen; dies erfolgt über eine Liefer- und Abnahmeinstruktion ohne Zahlung im Abwicklungssystem des norwegischen Zentralverwahrers Central Securities Depository (CSD).

Die Gründungsaktionäre von SoftwareOne, Daniel von Stockar, Rene Gilli und die Curti AG, halten nach Transaktionsabschluss 20,8 % des Aktienkapitals von SoftwareOne.

Die gesamte mit Datum vom 14. März 2025 erstellte Angebotsdokumentation einschliesslich des Prospekts zum Angebot und zur Zweitkotierung der SoftwareOne-Aktien ist auf der Website von SoftwareOne unter diesem Link verfügbar.

Bevorstehende Kapitalmarktveranstaltungen

Die Ergebnisse von SoftwareOne und Crayon für das erste Halbjahr und das zweite Quartal 2025 werden durch die Co-CEOs Raphael Erb und Melissa Mulholland sowie CFO Hanspeter Schraner am 28. August 2025 per Audio-Webcast präsentiert werden. Für das erste Halbjahr 2025 und für das Vorjahr werden Like-for-Like-Finanzzahlen zur Verfügung gestellt, um das kombinierte Unternehmen darzustellen und eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Gleichzeitig wird für das kombinierte Unternehmen eine Prognose für das zweite Halbjahr 2025 veröffentlicht.

Berater

Jefferies fungierte als Finanzberater von SoftwareOne. Pareto Securities war als Berater für Nordeuropa tätig und fungierte im Zusammenhang mit dem Angebot als Durchführende Bank für SoftwareOne. Walder Wyss fungierte als Rechtsberater von SoftwareOne, wobei Wikborg Rein in Bezug auf norwegisches Recht, Freshfields in Bezug auf regulatorische Fragen und Lenz & Staehelin in Bezug auf Finanzfragen beriet. ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey waren als Finanzberater und AGP Advokater als Rechtsberater für Crayon tätig.

KONTAKT

SoftwareOne

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

Crayon

Kjell Arne Hansen, Investor Relations

Tel. +47 950 40 372, kjellarne.hansen@crayon.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt ihre Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

ÜBER CRAYON

Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt über ein engagiertes Team von mehr als 4'000 Fachleuten. Als vertrauenswürdiger Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI ist Crayon ein führender Anbieter von IT-Optimierung und Innovation. Crayon ist ein kundenorientiertes Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert für Unternehmen schafft, damit sie heute erfolgreich sind und morgen wachsen können.

Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Asset-Management fokussiert, hat sich Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das freiwillige Übernahmeangebot (das „Angebot“) und die Verbreitung dieser Mitteilung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.

Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt (der „Prospekt“) sowie die dazugehörigen Annahmeformulare, ergänzt durch den Prospektnachtrag vom 28. März 2025 (der „Prospektnachtrag“), werden nicht verteilt, weitergeleitet oder übermittelt und dürfen auch nicht verteilt, weitergeleitet oder übermittelt werden in oder innerhalb von Rechtsordnungen oder Ländern, unter bzw. in denen dies nach geltendem Recht verboten ist, insbesondere nicht nach oder innerhalb von Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Hongkong, Südkorea und Japan, oder in anderen Rechtsordnungen oder Ländern, in welchen eine solche Verteilung, Weiterleitung oder Übermittlung rechtswidrig wäre. Die SoftwareOne Holding AG (die „Anbieterin“) übernimmt keinerlei Verantwortung für den Fall, dass eine Person gegen solche Beschränkungen verstösst. Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika sollten den nachstehenden „Hinweis für US-Aktionäre“ lesen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung oder anderer Informationen betreffend das Angebot gelangen sollten, sind verpflichtet, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt noch sonst ein Angebotsdokument dar und ist als solche auch nicht dazu bestimmt, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräusserung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Genehmigung in irgendeiner Rechtsordnung bzw. in irgendeinem Land entsprechend dem Angebot oder anderweitig darzustellen oder einen Teil davon zu bilden. Das Angebot wird ausschliesslich auf der Grundlage des von der Euronext Oslo Børs und der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Prospekts gemacht und kann nur gemäss den Bedingungen jenes Dokuments angenommen werden. Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in einer Rechtsordnung oder einem Land unterbreitet, in denen ein Angebot oder eine Teilnahme an einem solchen Angebot nach anwendbarem Recht verboten ist oder in denen zusätzliche Angebotsdokumentation, ein Prospekt, eine Registrierung oder sonstige, zusätzliche Anforderungen oder Pflichten zu den in Norwegen (und gegebenenfalls anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums) übernommenen Anforderungen zu erfüllen wären.

Hinweis für US-Aktionäre

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen des Aktientauschs angeboten werden, wurden und werden nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäss dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder sie sind von einer solchen Registrierungspflicht ausgenommen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Anbieterin beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Exemplare dieser Mitteilung werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt und dürfen dort auch nicht verteilt oder dorthin versandt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von der Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über Crayon und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind oder sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie „können“, „werden“, „erstreben“, „fortsetzen“, „anstreben“, „antizipieren“, „abzielen“, „erwarten“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“ oder „Plan“, „Ziel“, „glauben“ oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über Kostensynergien resultierend aus der Kombination von Crayon und SoftwareOne, deren künftige finanzielle Lage und Marktposition, die Geschäftsstrategie sowie Pläne und Ziele für künftige Transaktionen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, wozu unter anderem, aber nicht ausschliesslich die folgenden Ereignisse und Umstände gehören: lokale und globale wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Auswirkungen von Volatilität auf den Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie Zins- und Wechselkursänderungen; die Auswirkungen von Änderungen bei der Bewertung von Kreditmarktrisiken; die Änderungen bei der Bewertung von ausgegebenen Anleihen; die Richtlinien und Massnahmen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden; Änderungen in der Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von Standards und Interpretationen der International Financial Reporting Standards („IFRS“) in Bezug auf vergangene, laufende und zukünftige Perioden; sich entwickelnde Praktiken in Bezug auf die Interpretation und Anwendung von IFRS-Standards; der Ausgang hängiger und zukünftiger Rechtsstreitigkeiten; der Erfolg zukünftiger Akquisitionen und anderer strategischer Transaktionen und die Auswirkungen des Wettbewerbs – eine Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb der Kontrolle von Crayon und SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem Datum, an welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von irgendwelchen in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der Anbieterin oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht.

[1] Davon werden gegenwärtig (per 30. Juni 2025) 6'428'885 Aktien als eigene Aktien gehalten.

