Aktien Frankfurt: US-Arbeitsmarktbericht gibt Dax positiven Impuls

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag erst einmal moderat positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Der deutsche Leitindex schüttelte seine Schwäche ab und notierte zuletzt 0,33 Prozent höher bei 23.869,78 Punkten. Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen, trat indes mit 30.299,46 Punkten auf der stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,1 Prozent.

Die US-Wirtschaft hatte im Juni mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem nach oben revidiert. Der Anstieg der Stundenlöhne fiel geringer als erwartet aus.

Am deutschen Markt stach MDax-Spitzenreiter Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten mit einem Kursplus von 6,6 Prozent heraus. Die Online-Apotheke berichtete wie von Analysten erwartet einen deutlichen Umsatzanstieg und bestätigte ihre Jahresziele. Die Zahlen seien nicht brillant, reichten aber aus, um den zuletzt schwachen Aktien Auftrieb zu geben, erklärte ein Händler.

Der Leasingspezialist Grenke zog im vergangenen Quartal mehr Neugeschäft an Land als im Vorjahreszeitraum. Warburg-Experte Marius Fuhrberg lobte in seiner ersten Reaktion insbesondere die starken Margen. Die zuletzt schon starken Titel legten im Nebenwerte-Index SDax um weitere 3,9 Prozent zu.

Infineon knüpften mit plus 1,7 Prozent an ihre zuletzt gute Entwicklung an. Jüngst gab es mehrere positive Analystenstimmen im Vorfeld der Berichtssaison der Chipbranche.

Bei Kion konnten sich die Aktionäre über ein Kursplus von 2,6 Prozent freuen. Vorab-Aussagen des Logistikdienstleisters zur jüngsten Geschäftsentwicklung stießen auf ein positives Echo, so ein Händler./gl/mis

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---