Dänemark läutet EU-Ratspräsidentschaft ein

AARHUS (dpa-AFX) - Mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie läutet Dänemark am Donnerstag seine sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft ein. Dafür hat die Regierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihr Team sowie EU-Ratspräsident António Costa nach Aarhus eingeladen.

In der zweitgrößten Stadt des skandinavischen Nato-Landes treffen sich die dänische Regierung und die EU-Kommission zunächst zu einer gemeinsamen Sitzung in der Universität, wo Frederiksen und von der Leyen später auch eine Pressekonferenz geben. Dazwischen ist ein Besuch des Kunstmuseums Aros zusammen mit König Frederik X. und seiner Frau Königin Mary geplant.

Später lädt das Königspaar zu einem Empfang auf dem Königsschiff "Dannebrog", ehe am Abend die offizielle Eröffnungszeremonie im Rathaus von Aarhus ansteht. Parallel dazu veranstaltet die Stadt ein europäisches Straßenfest mit Konzerten, Debatten und gemeinsamen Mahlzeiten.

Dänemark hat den turnusmäßig wechselnden EU-Ratsvorsitz formal bereits Anfang des Monats von Polen übernommen. Unter dem Motto "Ein starkes Europa in einer sich verändernden Welt" will sich der deutsche Nachbar im Norden in den kommenden sechs Monaten vor allem auf Sicherheitsfragen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU konzentrieren./trs/DP/jha