EQS-News: Dr. Stefan Tweraser wird neuer Vorstandsvorsitzender der ZEAL Network SE

Dr. Stefan Tweraser wird neuer Vorstandsvorsitzender der ZEAL Network SE



03.07.2025 / 10:30 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der ZEAL Network SE hat Dr. Stefan Tweraser mit Wirkung zum 15. September 2025 zum neuen Vorstandsvorsitzenden von ZEAL bestellt.

Dr. Tweraser wird bereits am 25. August 2025 als Mitglied des Vorstands in das Unternehmen eintreten, um eine reibungslose Nachfolge von Dr. Helmut Becker als Vorstandsvorsitzenden sicherzustellen.

Carola von Schmettow, Vorsitzende des Aufsichtsrats der ZEAL Network SE: „Dr. Stefan Tweraser hat mehrfach gezeigt, dass er marktführende Unternehmen mit strategischer Weitsicht, innovativen Ideen und einem ausgeprägten Blick für Details in ihre nächste Entwicklungsphase führen kann.“

Hamburg, 03. Juli 2025.

Der Aufsichtsrat der ZEAL Network SE, dem Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland, hat Dr. Stefan Tweraser (55) mit Wirkung zum 15. September 2025 zum neuen Vorstandvorsitzenden bestellt. Er wird bereits am 25. August 2025 als Mitglied des Vorstands in das Unternehmen eintreten. Die Neubesetzung ist das Ergebnis eines umfassenden und strukturierten Auswahlverfahrens. Dr. Stefan Tweraser war zuletzt Chief Executive Officer der Rocket Factory Augsburg AG und verfügt über langjährige Führungserfahrung in internationalen Digital-, Technologie- und Beratungsunternehmen, unter anderem bei Google, Telekom Austria und McKinsey. Er folgt auf Dr. Helmut Becker, der sich im März 2025 entschieden hatte, seinen laufenden Vertrag nicht zu verlängern und in Zukunft eigenen unternehmerischen Tätigkeiten nachzugehen. Dr. Becker wird sein Amt zum 14. September 2025 niederlegen, dem Unternehmen aber für die restliche Laufzeit seines Vertrags bis Ende Januar 2026 beratend zur Verfügung stehen.

Ein Portrait von Dr. Stefan Tweraser ist unter diesem Link erhältlich.

Carola von Schmettow, Vorsitzende des Aufsichtsrats der ZEAL Network SE: „Mit Dr. Stefan Tweraser haben wir einen hochqualifizierten Manager als neuen Vorstandsvorsitzenden gewonnen, der seine tiefgreifende Expertise für digitale Geschäftsmodelle in unterschiedlichen Branchen bewiesen hat. Im Laufe seiner Karriere hat er wiederholt gezeigt, dass er marktführende Unternehmen mit strategischer Weitsicht, innovativen Ideen und einem ausgeprägten Blick für Details in ihre nächste Entwicklungsphase führen kann. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass Dr. Stefan Tweraser entscheidende Impulse für den weiteren Wachstumskurs von ZEAL setzen wird.“

Der zukünftige Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Tweraser zu seiner Ernennung: „Ich fühle mich durch das Vertrauen, das der Aufsichtsrat in mich und meine Fähigkeiten setzt, sehr geehrt. Als Nummer eins im deutschen Online-Lotteriemarkt und innovativer Taktgeber für Produkte, die Menschen zum Träumen bringen, verfügt ZEAL mit Marken wie LOTTO24 über eine hohe Bekanntheit, exzellente Reputation und hervorragende Marktposition. Ich werde mich mit voller Kraft dafür einsetzen, dieses gut aufgestellte und zukunftsorientierte Unternehmen gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und dem gesamten Team weiter nach vorne zu bringen.“

Mit der Bestellung von Dr. Stefan Tweraser endet die Amtszeit von Dr. Helmut Becker als Vorstandsvorsitzender von ZEAL nach zehn Jahren. Dr. Helmut Becker war 2013 in den Vorstand von ZEAL eingetreten und führt das Unternehmen seit September 2015 als Vorstandsvorsitzender. Carola von Schmettow: „Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Dr. Helmut Becker herzlich danken. Sein herausragendes Engagement und sein strategisches Geschick haben entscheidend zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beigetragen. Er hat die Marktführerschaft von ZEAL im deutschen Online-Lotteriemarkt kontinuierlich ausgebaut, das Geschäftsmodell in einem regulatorisch anspruchsvollen Markt gestärkt und das Portfolio durch innovative Produktentwicklungen wie zum Beispiel die Traumhausverlosung gezielt erweitert. Der Aufsichtsrat wünscht ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.“

Dr. Helmut Becker, Vorstandsvorsitzender der ZEAL Network SE: „ZEAL war für mich immer mehr als nur ein Job. Die Zusammenarbeit mit meinem hervorragenden Team war eine große persönliche Bereicherung. Der große Erfolg des Unternehmens ist die logische Konsequenz unseres einzigartigen Teamspirits, Innovationsgeists und Kundenfokus. Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich täglich mit großer Leidenschaft und Kompetenz eingebracht haben. Mein Dank gilt auch dem Aufsichtsrat und meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Gemeinsam mit dem Führungsteam werde ich einen reibungslosen Übergang an meinen Nachfolger sicherstellen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ZEAL unter der Führung von Dr. Stefan Tweraser seinen Erfolgskurs fortsetzen wird.“

Dr. Stefan Tweraser, Jahrgang 1969 und österreichischer Staatsbürger, verfügt über mehr als 20 Jahre Managementerfahrung in internationalen marktführenden Unternehmen verschiedener Branchen. Nach einem Master-Studium promovierte er an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) in Wirtschaftswissenschaften. Außerdem ist er ausgebildeter Psychotherapeut (Sigmund Freud Universität Wien). Er begann seine berufliche Laufbahn 1998 bei der führenden Managementberatung McKinsey & Company und stieg dort zum Partner auf. Von 2003 bis 2007 war er Vice President Marketing Retail bei der Telekom Austria AG. Im Jahr 2008 wechselte er als Country Director DACH zur Google Germany GmbH. Von 2015 bis 2018 übernahm er verschiedene Managementpositionen bei der Shiji Group, einem international tätigen Technologieunternehmen für die Hotelbranche. Im Jahr 2018 wechselte Dr. Tweraser als CMO/Chief Product and Growth Officer zu Deezer S.A., einem französischen Anbieter für Musik-Streaming. Von 2021 bis 2025 war er CEO der Rocket Factory Augsburg AG, einem deutschen Raumfahrtunternehmen. Dr. Stefan Tweraser ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Über ZEAL

ZEAL Network

ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken

LOTTO24

und

Tipp24

die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 feierte die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.

Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Sebastian Blohm

Vice President Public Policy, Licensing & Corporate Communications

Sebastian.blohm@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 80 90 360 38

