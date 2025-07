EQS-News: gettex behält Wachstumskurs bei

Emittent / Herausgeber: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges

03.07.2025 / 10:30 CET/CEST

Pressemitteilung

München, den 03.07.2025

gettex behält Wachstumskurs bei

Starkes erstes Halbjahr mit über 50 Prozent Wachstum

Zweites Quartal hält in etwa das Niveau des ersten Quartals

Gute Entwicklung bei den Strukturierten Wertpapieren

Das erste Halbjahr 2025 war von einer intensiven Handelsaktivität geprägt. Die Ursachen waren vor allem geopolitischen Natur – unter den 10 meistgehandelten Aktien auf gettex finden sich die drei Rüstungskonzerne Rheinmetall, Renk und Hensoldt. Aber gerade die deutschen Indizes zeigten eine gute Performance, der Dax legte beispielsweise um etwa 20 Prozent zu. Das zweite Quartal 2025 konnte bei gettex nicht an das Rekord- Quartal 1/2025 anschließen, im Vergleich zum Vorjahresquartal blieb gettex jedoch auf Wachstumskurs, so dass insgesamt ein starkes erstes Halbjahr eingefahren wurde.

Halbjahres- und Quartalszahlen für alle Finanzprodukte

Über alle Gattungen hinweg legten die Zahl der Orders im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um 53 Prozent und bei den Börsenumsätzen um 71 Prozent zu.

Im 2. Quartal ging die Zahl der Orders gegenüber dem 1. Quartal um 7 Prozent zurück, die Börsenumsätze lagen leicht über dem Niveau des ersten Quartals. Im Vergleich zum Vorjahresquartal blieb ein Plus von 51 Prozent bei den Orders und 71 Prozent bei den Umsätzen.

Halbjahres- und Quartalszahlen für strukturierte Wertpapiere

Bei den strukturierten Wertpapieren (Zertifikaten) steigerte gettex die Trades im ersten Halbjahr um 61 Prozent und die Umsätze kletterten um 76 Prozent gegenüber 2024.

Im 2. Quartal war bei den Trades nur ein geringer Rückgang gegenüber dem 1. Quartal von 3,5 Prozent auf 2,4 Mio. zu verzeichnen, bei den Umsätzen erzielte gettex eine Steigerung um 5 Prozent auf 5,1 Mrd. Euro.

„Dass wir an das enorm starke erste Quartal anknüpfen konnten, war nicht selbstverständlich“, erklärt Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. „Mit unserem vierten Zertifikate-Emittenten BNP-Paribas werden wir im dritten Quartal gemeinsam durchstarten und gehen optimistisch in die zweite Jahreshälfte“, so Ertl abschließend.

Die meistgehandelten Zertifikate im 2. Quartal

Im zweiten Quartal zählten ein Turbo Open End Optionsschein auf den NASDAQ 100 von HSBC, ein Turbo Bull Open End auf den Euro/US-Dollar von der UniCredit und ein MiniFutureZertifikat auf den Dax-Performance-Index von HSBC zu den meistgehandelten strukturierten Wertpapieren.

Über gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. NEU: Von 7:30 bis 23.00 Uhr werden alle Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen gehandelt, Zertifikate von 8:00 bis 22 Uhr – in der Summe knapp 720.000 Finanzprodukte. gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.

Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse, weiterführende Informationen und einen eigenen Blog für Trading-Ideen. Finder für alle Gattungen einschließlich der Zertifikate erleichtern die Suche nach passenden Finanzprodukten. NEU: Eigene Risk-Indikatoren geben Einblick in die jeweilige Marktstimmung und mit „Börse aufs Ohr“ bietet gettex einen eigenen Podcast mit Schwerpunkt auf Zertifikaten – überall, wo es Podcasts gibt!

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet mit dem Spezialisten-Modell „Börse München“ und dem Market Maker-Modell „gettex“ zwei komplementäre Handelsmodelle an. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert Neutralität für Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten. An der Börse München sind mehr als 31.000, auf gettex 720.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS, Fonds und Zertifikate) im Angebot. m:access ist das Börsensegment für den Mittelstand in Deutschland und mit etwa 60 Unternehmen Marktführer. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München.

Pressekontakt Bayerische Börse:

Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Hopfenstraße 4, 80335 München

Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31,

E-Mail: kirstein@boerse-muenchen.de

