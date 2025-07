EQS-News: grenke im Plan mit 1,6 Mrd. Euro Neugeschäft im ersten Halbjahr 2025

EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Sonstiges

grenke im Plan mit 1,6 Mrd. Euro Neugeschäft im ersten Halbjahr 2025

Leasingneugeschäft wuchs im zweiten Quartal gegenüber Vorjahresquartal um 9,8 % auf 867,4 Mio. Euro (Q2 2024: 790,3 Mio. Euro)

Deckungsbeitrag 2 (DB2) stieg um 13,5 % auf 148,6 Mio. Euro (Q2 2024: 130,9 Mio. Euro)

DB2-Marge mit 17,1 % über Vorjahr (Q2 2024: 16,6 %)

Baden-Baden, den 3. Juli 2025: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, steigerte ihr Leasingneugeschäft im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,8 % auf 867,4 Mio. Euro (Q2 2024: 790,3 Mio. Euro). Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) – als Gradmesser für die Profitabilität – wuchs im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 13,5 % auf 148,6 Mio. Euro (Q2 2024: 130,9 Mio. Euro). Entsprechend lag die DB2-Marge mit 17,1 % (Q2 2024: 16,6 %) über dem für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten Zielwert von über 16,5 %.

Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: „Einmal mehr bestätigt sich im ersten Halbjahr die strategische Stärke unserer hohen Diversifikation – nicht nur bei unserem Objektportfolio, sondern auch in unserem geografischen Fußabdruck. Denn waren im vergangenen Jahr eher kleinere Länder die Wachstumstreiber, so sind jetzt vor allem unsere beiden größten Märkte Deutschland und Frankreich die tragenden Säulen für unser starkes Neugeschäft.“

Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: „Mit unserem Leasingneugeschäft von 1,6 Mrd. Euro im ersten Halbjahr liegen wir voll auf Kurs. Die hohe Profitabilität unseres Neugeschäfts mit einer DB2-Marge von über 17 % ist dabei die Grundlage unserer Erträge von morgen. Damit treiben wir die Steigerung unseres Substanzwerts stetig voran.“

Wachstum über gesamtes Portfolio

Die größte Kategorie der Leasingobjekte war im zweiten Quartal mit 26,3 % gemessen an der Anzahl abgeschlossener Verträge die Kategorie der IT-Geräte, dazu zählen vor allem Laptops, EDV-Equipment und Software. Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft erhöhte sich im zweiten Quartal auf 17,4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q2 2024: 17,1 %) aufgrund des starken Neugeschäftsvolumens in der DACH-Region, welche typischerweise einen höheren Anteil am Direktgeschäft verzeichnet. Die Anzahl der Leasinganfragen wuchs weiter auf rund 176 Tsd. Leasinganfragen (Q2 2024: rund 167 Tsd.), woraus rund 88 Tsd. neue Leasingverträge resultierten (Q2 2024: rund 87 Tsd.). Die Umwandlungsquote lag somit weitgehend stabil bei 50,2 % (Q2 2024: 51,9 %). Die durchschnittliche Ticketgröße lag mit 9.845 Euro im geschäftsüblichen Rahmen von rund 10.000 Euro (Q2 2024: 9.125 Euro).

Deutschland und Frankreich volumenbezogen stärkste Wachstumstreiber

Die Region Südeuropa war mit einem Wachstum von 10,8 % auf 218,6 Mio. Euro (Q2 2024: 197,3 Mio. Euro) und einem Anteil von 25,2 % am Leasingneugeschäft im zweiten Quartal 2025 die stärkste Region. Darin wiederum hatte Italien mit 14,4 % des gesamten Leasingneugeschäfts den größten Anteil. Mit einem Zuwachs von 9,3 % auf 215,6 Mio. Euro lag die Region Westeuropa (ohne DACH) volumenmäßig auf dem zweiten Rang (Q2 2024: 197,2 Mio. Euro). Frankreich war mit einem Anteil von 19,0 % am gesamten Leasingneugeschäft das stärkste Land dieser Region. An dritter Stelle stand die Region DACH mit einem Zuwachs von 14,6 % und einem Leasingneugeschäftsvolumen von 209,4 Mio. Euro (Q2 2024: 182,7 Mio. Euro). Deutschland ist mit einem Anteil von 19,5 % am gesamten Neugeschäftsvolumen im zweiten Quartal der größte Markt.

Die Region Nord-/Osteuropa erreichte mit einer Veränderung von -1,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal ein Volumen von 162,8 Mio. Euro (Q2 2024: 164,6 Mio. Euro). Die übrigen Regionen verzeichneten ein Wachstum von 25,6 % auf 61,0 Mio. Euro (Q2 2024: 48,5 Mio. Euro). Zu dieser Kategorie gehören die Zukunftsmärkte USA, Kanada und Australien.

grenke Bank steigert Einlagengeschäft

Zum Stichtag 30.06.2025 betrug das Einlagengeschäft 2.364,1 Mio. Euro, was einem Anstieg seit dem vergangenen Jahreswechsel von 6,0 % entspricht (per 31.12.2024: 2.230,6 Mio. Euro).

Das Kreditneugeschäft der grenke Bank, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, lag im Berichtszeitraum bei 10,4 Mio. Euro (Q2 2024: 9,0 Mio. Euro).

Das verkaufte Factoringgeschäft verzeichnete im zweiten Quartal 2025 ein Neugeschäftsvolumen von 208,3 Mio. Euro (Q2 2024: 228,7 Mio. Euro).

Das Vorstandsinterview mit einer Erläuterung der Neugeschäftszahlen für das zweite Quartal 2025 finden Sie hier.

Diese und weitere Nachrichten finden Sie auf unserem Investor Relations LinkedIn-Kanal.

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 erscheint am 14. August 2025.

Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro)

Q2 2025 Q2 2024 ∆ in % Q1-Q2 2025 Q1-Q2 2024 ∆ in % Neugeschäft Leasing 867,4 790,3 9,8 1.622,0 1.460,1 11,1 DACH 209,4 182,7 14,6 376,6 321,3 17,2 Westeuropa ohne DACH 215,6 197,2 9,3 416,4 384,6 8,3 Südeuropa 218,6 197,3 10,8 409,4 364,7 12,3 Nord-/Osteuropa 162,8 164,6 -1,1 307,8 299,5 2,8 Übrige Regionen 61,0 48,5 25,6 111,8 90,0 24,2 Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts Leasing 148,6 130,9 13,5 280,7 243,6 15,2 DACH 29,7 24,0 23,8 53,9 42,8 26,1 Westeuropa ohne DACH 38,7 34,2 13,0 75,3 67,3 11,9 Südeuropa 38,1 32,8 16,0 72,3 60,2 20,1 Nord-/Osteuropa 29,6 29,2 1,2 56,1 53,7 4,5 Übrige Regionen 12,6 10,7 17,5 23,1 19,7 17,2 DB2-Marge (in %) 17,1 16,6 0,5pp 17,3 16,7 0,6pp Neugeschäft Factoring1 208,3 228,7 -8,9 402,9 441,6 -8,8 Neugeschäft Kreditgeschäft2 10,4 9,0 15,3 21,6 17,7 22,0

Regionen Leasing: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord-/Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien,

Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, USA, VAE



1 grenke informierte am 31. Januar 2024 über die Absicht, die Factoringgesellschaften zu verkaufen. Anfang April 2025 wurde eine Einigung mit einem Käufer getroffen („Signing“). Einzelne Factoring-Ländergesellschaften werden stufenweise an den Käufer übergehen („Closing“).

2Das Kreditgeschäft wird über die grenke Bank AG angeboten.

