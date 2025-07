IRW-News: Goldshore Resources Inc.: Goldshore durchteuft 42,7 m mit 1,09 g/t Au in der östlichen Zone QES der Lagerstätte Moss

IRW-PRESS: Goldshore Resources Inc.: Goldshore durchteuft 42,7 m mit 1,09 g/t Au in der östlichen Zone QES der Lagerstätte Moss

VANCOUVER, B.C., 3. Juli 2025: Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) (Goldshore oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resources-inc/) freut sich, die neuesten Analyseergebnisse seines abgeschlossenen 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms und die endgültigen Ergebnisse der Zone QES Up bekannt zu geben, die auf die oberflächennahe Erweiterung der nördlichsten QES-Scherung auf dem Goldprojekt Moss im Nordwesten Ontarios, Kanada (das Goldprojekt Moss) abzielt. Die Bohrungen zielten auf die Ostseite der QES-Zone ab, um die Verdickung der Mineralisierung und deren Ausrichtung zu bestätigen.

Michael Henrichsen, CEO von Goldshore, sagte: Wir freuen uns über die anhaltend positiven Ergebnisse der Winterbohrungen; die Folgebohrungen in der Zone QES durchteuften mächtige Abschnitte der goldmineralisierten Struktur, wobei einige Scherzonen eine höhere Mineralisierung näher an der Oberfläche aufweisen. Diese Ergebnisse untermauern das Potenzial dieser Region, in den ersten Jahren des Abbaus eine schnelle Amortisation zu ermöglichen. Dieses erfolgreiche Winterprogramm bildet die Grundlage für unser vor kurzem angekündigtes 50.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das sich auf eine weitere Ressourcenerweiterung (29.000 Meter) und Gehaltskontrollbohrungen (21.000 Meter) konzentriert, die letztendlich die Grundlage für das Infill-Bohrprogramm im Jahr 2026 bilden werden.

Highlights:

- Die Ergebnisse von zwei Bohrungen, mit denen bedeutende Bohrlücken in der Zone QES geschlossen wurden, lieferten mehrere breite Abschnitte mit goldmineralisierten Scherzonen. Die Ergebnisse bestätigten die Aufspreizung der Zone QES in mehrere Scherzonen am östlichen Rand der Zone QES. Folgend die besten Abschnitte:

o 42,7 m mit 1,09 g/t Au ab 241,6 m in MQD-25-155, einschließlich

§ 20,0 m mit 1,77 g/t Au ab 246,0 m und

§ 2,3 m mit 1,98 g/t Au ab 282,0 m, und

o 46,05 m mit 0,60 g/t Au ab 290,0 m, einschließlich

§ 8,0 m mit 1,46 g/t Au ab 309,0 m

o 31,9 m mit 0,95 g/t Au ab 231,2 m in MQD-25-157, einschließlich

§ 15,1 m mit 1,53 g/t Au ab 233,4 m, und

o 47,4 m mit 0,58 g/t Au ab 271,6 m, einschließlich

§ 5,4 m mit 1,44 g/t Au ab 272,0 m, und

§ 3,9 m mit 1,05 g/t Au ab 310,3 m

- Darüber hinaus bestätigten beide Bohrungen die oberflächennahen Erweiterungen tieferer marginaler Scherzonen entlang des nördlichen Randes der Zone QES, wobei einige Scherzonen näher an der Oberfläche eine höhergradige Mineralisierung mit folgenden besten Abschnitten ergaben:

o 9,45 m mit 0,73 g/t Au ab 156,0 m in MQD-25-155, einschließlich

§ 5,0 m mit 1,03 g/t Au ab 159 m

o 4,6 m mit 1,07 g/t Au ab 30,4 m in MQD-25-157, und

o 19,0 m mit 0,42 g/t Au ab 43,0 m, und

o 11,7 m mit 1,48 g/t Au ab 102,0 m, einschließlich

§ 9,75 m mit 1,71 g/t Au ab 103,0 m, und

- 22,0 m mit 0,74 g/t Au ab 154,0 m, einschließlich

§ 6,9 m mit 1,72 g/t Au ab 154,4 m

Technischer Überblick

Abbildung 1 zeigt die Lage der Bohrungen, über die berichtet wird, in Bezug auf das abgeschlossene Winterbohrprogramm, während Abbildung 2 einen Profilschnitt durch die Bohrung MQD-25-157 veranschaulicht. In den Tabellen 1 und 2 sind die bedeutenden Abschnitte bzw. die Lage der Bohrungen zusammengefasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80229/GSHR_070325_DE.001.png

Abbildung 1: Zusammenfassung des abgeschlossenen Winterbohrprogramms 2025, das auf eine Ressourcenerweiterung innerhalb des grau umrandeten konzeptionellen Tagebaus abzielte. Die gemeldeten Bohrungen sind in Rot hervorgehoben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80229/GSHR_070325_DE.002.png

Abbildung 2: Profilschnitt durch MQD-25-157, der die mineralisierten Kernscherungen in der Zone QES sowie die Erweiterung der Randscherungen in Richtung Oberfläche an der Nordflanke der Zone QES (QES Up) veranschaulicht.

MQD-25-155 und MQD-25-157 wurden niedergebracht, um das Ziel QES Up zu überprüfen, das die Erweiterung der tiefer modellierten mineralisierten Scherzonen entlang der nördlichen Grenze der Zone QES in Richtung Oberfläche nachweisen soll. Das anvisierte Gebiet liegt vollständig innerhalb des konzeptionellen Tagebaus, wobei alle mineralisierten Durchteufungen die Möglichkeit bieten, den derzeit modellierten Abraum in Mineralressourcen umzuwandeln. Beide Bohrungen wurden durch die gesamte Zone QES verlängert, wo sie Lücken in den bestehenden Bohrungen auffüllten. MQD-25-159 zielte auf eine potenzielle nördliche Erweiterung der primären Zone QES ab.

Die Bohrungen MQD-25-155 und MQD-25-157 wurden im Abstand von 100 m niedergebracht und zielten auf Erweiterungen der tiefer modellierten mineralisierten Scherzonen bis zur Oberfläche entlang der nördlichen Grenze der Zone QES ab. Es handelt sich dabei um die beiden östlichsten Bohrungen des Programms QES Up. MQD-25-155 wurde in einem schwach deformierten Diorit mit Chlorit-Epidot-Alteration angesetzt, der rasch in eine von Serizit-Quarz-Chlorit dominierte Alteration überging mit örtlich 1-2 % Pyrit-Chalkopyrit-haltige Scherzonen mit Serizit-Quarz-Hämatit-Alteration, die in ihrer Intensität und zur Tiefe zunahmen. MQD-25-157 wurde direkt in die Serizit-Quarz-Chlorit-Pakete niedergebracht. Die Scherzonen mit Serizit-Quarz-Hämatit-Alteration sind mäßig mineralisiert mit Abschnitten von einschließlich 9,45 m mit 0,73 g/t Au ab 156,0 m, einschließlich 5,0 m mit 1,03 g/t Au ab 159 m in MQD-25-155; und 4,6 m mit 1,07 g/t Au ab 30.4 m, 19,0 m mit 0,42 g/t Au ab 43,0 m, 11,7 m mit 1,48 g/t Au ab 102,0 m, einschließlich 9,75 m mit 1,71 g/t Au ab 103,0 m, und 22,0 m mit 0,74 g/t Au ab 154,0 m, einschließlich 6,9 m mit 1,72 g/t Au ab 154,4 m in MQD-25-157 (Tabelle 1).

Beide Bohrungen wurden erweitert in den namensgebenden Augenquarz-Granodiorit von QES mit einer weit verbreiteten Serizit-Quarz-Hämatit-Alteration, die von Scherzonendurchschnitten wird, die eine 3-5%ige Pyrit-Kupferkies-Mineralisierung beherbergen. Diese Scherzonen beherbergen mächtige Abschnitte, einschließlich 42,7 m mit 1,09 g/t Au ab 241,6 m, einschließlich 20,0 m mit 1,77 g/t Au ab 246,0 m und 2,3 m mit 1,98 g/t Au ab 282,0 m, 46,05 m mit 0,60 g/t Au ab 290,0 m, einschließlich 8,0 m mit 1,46 g/t Au ab 309,0 m, und 10,15 m mit 0,62 g/t Au ab 421,0 m in MQD-25-155; und 31,9 m mit 0,95 g/t Au ab 231,2 m, einschließlich 15,1 m mit 1,53 g/t Au ab 233,4 m, 47,4 m mit 0,58 g/t Au ab 271,6 m, einschließlich 5,4 m mit 1,44 g/t Au ab 272,0 m, 3,9 m mit 1,05 g/t Au ab 310,3 m, 3,25 m mit 2,60 g/t Au ab 392,5 m, und 15,4 m mit 0,53 g/t Au ab 413,3 m in MQD-25-157. Weitere kleinere niedriggradige Scherzonen sind in Tabelle 1 aufgeführt.

MQD-25-159 wurde weitere 300 m nordöstlich von MQD-25-177 niedergebracht, um eine potenzielle Aufspreizung der Zone QES anzupeilen. Die Bohrung durchteuftein den typischen nördlichen Diorit mit Epidot-Chlorit-Alteration mit vereinzelten lokalen Serizit-Quarz-Scherzonen. Diese lokalen Scherzonen zeigten anomale Goldgehalte, waren aber zu sporadisch verteilt, um erwähnenswerte Abschnitte zu bilden. Die Bohrung wurde verlängert, um den Serizit-Quarz-Hämatit-QES-Granodiorit zu durchteufen, um die Ausrichtung der lithologischen Domäne zu bestätigen, die bei 258,4 m durchteuft wurde; danach wurde die Bohrung in der Mineralisierung eingestellt. Die Bohrung durchteufte mehrere 5-10 Meter mächtige Scherzonen mit 2-3 % Pyrit, die niedrighaltige mineralisierte Abschnitte lieferten, einschließlich 4,40 m mit 0,55 g/t Au ab 261,45 m und 4,45 m mit 0,43 g/t Au ab 293,1 m.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80229/GSHR_070325_DE.003.png

Abbildung 3: Gescherter und mineralisierter Granodiorit in MQD-25-155, die 20,0 m mit 1,77 g/t Au ab 246 m entlang des östlichen Randes der Zone QES lieferte.

Tabelle 1: Signifikante Abschnitte

BOHRUNG NR. VON BIS LÄNGE (m) WAHRE MÄCHTIGKEIT GEDECKELTER GEHALT NICHT GEDECKELTER

(m) (g/t Au) GEHALT

(g/t Au)

MQD-25-155 48,00 50,00 2,00 1,4 0,57 0,57

156,00 165,45 9,45 6,9 0,73 0,73

Einschl. 159,00 164,00 5,00 3,6 1,03 1,03

222,00 225,00 3,00 2,2 0,35 0,35

228,00 231,35 3,35 2,5 0,59 0,59

241,60 284,30 42,70 31,7 1,09 1,09

Einschl. 246,00 266,00 20,00 14,8 1,77 1,77

und 282,00 284,30 2,30 1,7 1,98 1,98

290,00 336,05 46,05 34,5 0,60 0,60

Einschl. 309,00 317,00 8,00 6,0 1,46 1,46

354,25 357,65 3,40 2,5 0,43 0,43

372,25 374,35 2,10 1,6 0,32 0,32

379,05 383,80 4,75 3,6 0,46 0,46

390,00 392,25 2,25 1,7 0,49 0,49

404,95 408,00 3,05 2,3 0,37 0,37

421,00 431,15 10,15 7,7 0,62 0,62

441,00 448,60 7,60 5,8 0,51 0,51

MQD-25-157 30,40 35,00 4,60 3,1 1,07 1,07

43,00 62,00 19,00 12,8 0,42 0,42

77,40 84,00 6,60 4,5 0,35 0,35

102,00 113,70 11,70 8,0 1,48 1,48

Einschl. 103,00 112,75 9,75 6,7 1,71 1,71

133,00 142,00 9,00 6,2 0,33 0,33

154,00 176,00 22,00 15,3 0,74 0,74

Einschl. 154,40 161,30 6,90 4,8 1,72 1,72

186,10 190,50 4,40 3,1 0,47 0,47

203,40 224,00 20,60 14,4 0,48 0,48

231,20 263,10 31,90 22,4 0,95 0,95

Einschl. 233,40 248,50 15,10 10,6 1,53 1,53

Einschl. 239,00 239,75 0,75 0,5 16.5 16.5

271,60 319,00 47,40 33,7 0,58 0,58

Einschl. 272,00 277,40 5,40 3,8 1,44 1,44

und 310,30 314,20 3,90 2,8 1,05 1,05

334,50 340,50 6,00 4,3 0,37 0,37

358,25 361,40 3,15 2,3 0,34 0,34

375,50 377,70 2,20 1,6 0,35 0,35

380,00 382,50 2,50 1,8 0,46 0,46

392,50 395,75 3,25 2,4 2,60 2,60

Einschl. 394,80 395,30 0,50 0,4 15,4 15,4

413,30 428,70 15,40 11,4 0,53 0,53

MQD-25-159 261,45 265,85 4,40 3,3 0,55 0,55

293,10 297,55 4,45 3,3 0,43 0,43

Abschnitte, die oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,3 g/t Au berechnet wurden, mit einem Deckel von 30 g/t Au und einem maximalen

internen Abraumabschnitt von 5 Metern. Schattierte Abschnitte sind Abschnitte, die oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 1,0 g/t Au

berechnet wurden. Fett gedruckte Abschnitte sind jene mit einem Gehalt/Mächtigkeit-Faktor von mehr als 20 Gramm x Meter/Tonne Gold.

Die wahren Mächtigkeiten sind ungefähre Angaben und gehen von einem subvertikalen Körper

aus.

Tabelle 2: Bohransatzpunkte

HOLE EAST NORTH RL AZIMUT NEIGUNGSWINKEL ENDE DER BOHRUNG

(EOH)

MQD-25-155 670.282 5.379.941 427 156,1 -49,9 450.00

MQD-25-157 670.372 5.379.985 428 155,7 -50,0 447.10

MQD-25-159 670.566 5.380.206 428 155,0 -44,4 300.00

Analyse- und QA/QC-Verfahren

Der Bohrkern mit HQ-Durchmesser wurde mit ACTIII oder gleichwertigen Geräten ausgerichtet und in der Bohrkernhütte validiert. Der gesamte Kern wurde in zwei Hälften gesägt und direkt an der Kernausrichtungslinie (am Boden des Bohrlochs) abgeschnitten. Die rechte Hälfte des Kerns (mit Blick auf das Bohrloch) wurde in Tüten verpackt und an ein externes Analyselabor geschickt. Die linke Hälfte des Kerns wurde in Kernkisten zurückgeschickt und wird in Goldshores Kernlager in Kashabowie gelagert.

Alle Proben wurden zur Aufbereitung an ALS Geochemistry in Thunder Bay gesandt und in der Analyseeinrichtung von ALS Vancouver analysiert. ALS ist vom Standards Council of Canada (SCC) für die Akkreditierung von Prüflabors für Mineralanalysen und CAN-P-4E ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Proben wurden mittels Brandprobe und anschließendem AA-Verfahren auf Gold und mittels ICP-MS nach einem 4-Säurenaufschluss auf 48 Spurenelemente analysiert. Proben, die mehr als 10 ppm Au ergaben, wurden mittels Brandprobe mit anschließendem Gravimetrieverfahren erneut analysiert.

Zusätzlich zu den ALS-Protokollen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) hat Goldshore ein Qualitätskontrollprogramm für alle im Rahmen des Bohrprogramms entnommenen Proben eingeführt. Das Qualitätskontrollprogramm wurde von einer qualifizierten und unabhängigen dritten Partei entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Analyseergebnisse für Gold liegt. Die Analyseergebnisse werden empfangen, in unsere sichere Online-Datenbank importiert und gemäß unseren festgelegten Richtlinien ausgewertet, um sicherzustellen, dass alle Probenchargen die branchenweit besten Verfahren für die analytische Qualitätskontrolle erfüllen. Zertifizierte Referenzmaterialien werden als akzeptabel angesehen, wenn die zurückgegebenen Werte innerhalb von drei Standardabweichungen des vom Hersteller des Materials angegebenen zertifizierten Wertes liegen. Zusätzlich zum zertifizierten Referenzmaterial wird dem Probenstrom zertifiziertes Blindmaterial beigefügt, um die Kontamination während der Probenvorbereitung zu überwachen. Die Ergebnisse des Blindmaterials werden auf der Grundlage bewertet, dass das zurückgegebene Goldergebnis weniger als das Zehnfache der angegebenen unteren Nachweisgrenze der Analysemethode beträgt. Die Ergebnisse des fortlaufenden analytischen Qualitätskontrollprogramms werden von Orix Geoscience Inc. ausgewertet und an Goldshore gemeldet.

Investor Awareness und Marketingvertrag

Das Unternehmen hat Bluehand Consulting AG (Bluehand) mit der Erbringung laufender Marketingdienstleistungen für digitale Medien beauftragt. Bluehand wird daran arbeiten, die Aufmerksamkeit der Investoren auf das Unternehmen und seine Goldexplorationsprojekte zu lenken. Bluehand erhält eine Vergütung von 200.000 EUR für die Entwicklung der erforderlichen Inhalte und für die Werbung. Die Laufzeit dieser Vereinbarung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft und endet am 31. Juli 2025. Das Bluehand zugewiesene Budget kann während der Laufzeit auf der Grundlage der Marktbedingungen und der Anforderungen des Unternehmens angepasst werden, und der Vertrag kann im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen keine Wertpapiere an Bluehand ausgeben. Weder Bluehand noch Matthias Oberli, die bevollmächtigte Person von Bluehand, stehen in irgendeiner früheren Beziehung zum Unternehmen, und das Unternehmen handelt sowohl mit Bluehand als auch mit Herrn Oberli zu marktkonformen Bedingungen. Darüber hinaus sind weder Bluehand noch Herr Oberli direkt oder indirekt an der Gesellschaft oder ihren Wertpapieren beteiligt oder haben das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Kontaktinformationen für Bluehand lauten wie folgt: E-Mail: info@bluehandconsulting.ch; Postanschrift: Bartholoméplatz 3, 7310 Bad Ragaz, Schweiz; Telefon: +41 764802584.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice-President, Exploration, des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Herr Flindell hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft. Um die Informationen im Zusammenhang mit dem Winterbohrprogramm auf dem Goldprojekt Moss zu verifizieren, hat Herr Flindell die Liegenschaft mehrmals besucht; er hat mit dem verantwortlichen Personal vor Ort die Verfahren für die Protokollierung, die Probenahme, die Rohdichte, das Zersägen der Bohrkerne und den Probenversand besprochen und überprüft; er hat mit dem verantwortlichen Personal die Analyseergebnisse und die QA/QC-Ergebnisse besprochen und überprüft; und er hat die Begleitdokumentation, einschließlich der Lage und Ausrichtung der Bohrungen und der Berechnungen der bedeutenden Analyseintervalle, überprüft. Er überwachte auch die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens vor Ort, um deren vollständige Einhaltung zu gewährleisten, und beriet sich mit den indigenen Gemeinden, in das Projekt beherbergen, über die Planung und Durchführung des Bohrprogramms, insbesondere im Hinblick auf dessen Auswirkungen auf die Umwelt und die Sanierungsprotokolle des Unternehmens.

Über Goldshore

Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldprojekten in erstklassigen Jurisdiktionen einen langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Es wird vom ehemaligen globalen Leiter für Strukturgeologie des größten Goldunternehmens der Welt geleitet und von einer der herausragenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem fortgeschrittenen, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario, Kanada, das über einen direkten Zugang zum Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 75 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 100.000 Meter auf dem Goldprojekt Moss niedergebracht. Auf diesem Projekt wurden insgesamt Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 255.000 Meter niedergebracht. Die aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2024 (MRE) wurde auf 1,54 Millionen Unzen angedeutete Goldressourcen mit 1,23 g/t Au und 5,20 Millionen Unzen vermutete Goldressourcen bei 1,11 g/t Au erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, ist in der Tiefe und im Streichen weiterhin offen und eine der wenigen verbliebenen großen kanadischen Goldlagerstätten ist, die in diesem Zyklus für die Entwicklung in Frage kommen. Bitte beachten Sie den NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel: Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada, (Technischer Bericht und aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Moss, Ontario, Kanada), datiert 20. März 2024 und mit Stichtag 31. Januar 2024, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldshoreresources.com).

