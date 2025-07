Kunden kaufen in der Drogerie immer mehr Lebensmittel

KÖLN (dpa-AFX) - Kunden in Deutschland suchen zunehmend auch Drogerien auf, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens YouGov wurde zwischen Anfang April 2024 und Ende März 2025 bereits jeder fünfte bezahlte Euro in den Drogeriemärkten für Lebensmittel ausgegeben. Der Umsatzanteil ist in den vergangenen fünf Jahren von 16,4 auf 20,6 Prozent gestiegen.

Während der Pandemie, in der vor allem die Nachfrage nach Lebensmitteln für den Konsum zu Hause sprunghaft angestiegen sei, hätten die Drogeriemärkte ihr Angebot immer weiter ausgebaut, sagt YouGov-Konsumexperte Robert Kecskes. Drogerien haben sich demnach auch im Bereich Ernährung als wichtige Einkaufsstätte etabliert. Fast die Hälfte ihres Lebensmittelumsatzes erzielen sie laut YouGov mit Bio-Produkten.

Das mit Abstand wichtigste Sortiment der Drogerien sind dennoch weiterhin Schönheits- und Körperpflegeprodukte. Darauf entfielen zwischen April 2024 und März 2025 rund 44 Prozent des Umsatzes. Die drittwichtigste Warengruppe nach Lebensmitteln sind Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel mit zuletzt gut 13 Prozent./cr/DP/zb