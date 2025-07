Ölpreise nach Vortageszuwächsen etwas unter Druck

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Nach ihrer Erholung am Vortag sind die Ölpreise am Donnerstag wieder etwas zurückgefallen. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee zur Lieferung im September kostete 68,58 US-Dollar und damit 53 Cent weniger als am Vortrag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August sank um 52 Cent auf 66,93 Dollar.

Im Fokus bleiben die Handelsgespräche zwischen den USA und anderen Ländern vor dem baldigen Ende einer wichtigen Frist. Denn US-Präsident Donald Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Kraft treten lassen, wenn es keine Einigungen gibt. Insbesondere die Gespräche zwischen der EU und den USA stehen derzeit im Fokus. Die EU hatte zuletzt immer wieder mit Gegenzöllen gedroht, sollte es keine akzeptable Einigung geben. Ein ausufernder Handelsstreit der beiden Wirtschaftsmächte würde die Weltwirtschaft belasten und damit auch die Ölnachfrage.

Zudem richten sich die Blicke weiterhin auf ein Treffen der wichtigsten Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und ihrer Verbündeten am Sonntag. Auf dem dürften sie eine weitere deutliche Produktionserhöhung beschließen, so die allgemeine Erwartung. Dabei dürfte es um 411.000 Barrel pro Tag gehen./mis/stk