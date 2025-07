ROUNDUP/Eurozone: Stimmung im Dienstleistungssektor verbessert sich

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,8 Punkte auf 50,5 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 50,0 Punkten erwartet. Der Stimmungsindikator liegt jetzt leicht über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine etwas stärkere wirtschaftliche Aktivität im Dienstleistungssektor hin.

Der Indikator für die Industrie war laut Daten vom Dienstag geringfügig besser als zunächst ermittelt ausgefallen, blieb aber weiter unter der Expansionsschwelle. Damit verbesserte sich der Indikator für die Gesamtwirtschaft um 0,4 Punkte auf 50,6 Punkte. Hier war ein unveränderter Wert von 50,2 Punkte erwartet worden.

In Frankreich und in Deutschland verbesserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor merklich. Zudem wurden jeweils die Erstschätzung nach oben revidiert. In Spanien stieg der Indikator unerwartet an, während er sich in Italien stärker als erwartet eintrübte. In beiden südeuropäischen Staaten wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank verweist auf die bereits länger anhaltende Stagnation im Dienstleistungssektor. "Die Frage ist, ob nach der so lang anhaltenden Trägheit des Dienstleistungssektors ein robuster Aufschwung überhaupt möglich ist." Zumindest für Deutschland seien die Aussichten angesichts des Fiskalpaketes der Regierung günstiger.

Die Daten im Überblick:

Region/Index Juni Prognose Vorläufig Vormonat EURORAUM Dienstleistungen 50,5 50,0 50,0 49,7 Industrie 49,5 49,4 49,4 49,4 Gesamt 50,6 50,2 50,2 50,2 DEUTSCHLAND Dienstleistungen 49,7 49,4 49,4 47,1 Industrie 49,0 49,0 49,0 48,3 FRANKREICH Dienstleistungen 49,6 48,7 48,7 48,9 Industrie 48,1 47,8 47,8 49,8 ITALIEN Dienstleistungen 52,1 52,5 --- 53,2 Industrie 48,4 49,5 --- 49,2 SPANIEN Dienstleistungen 51,9 51,0 --- 51,3 Industrie 51,4 50,5 --- 50,5 (in Punkten)

/jsl/stk