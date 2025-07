Russland stößt an weiterem Grenzabschnitt zur Ukraine vor

CHARKIW (dpa-AFX) - Im ostukrainischen Gebiet Charkiw hat die russische Armee eigenen Angaben nach den Grenzort Milowe erobert. Der Vorstoß sei Teil einer Operation zur Schaffung einer Pufferzone entlang der russisch-ukrainischen Grenze, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Ein veröffentlichtes Video zeigte Soldaten mit russischer Flagge auf einem Gebäude, das in dem Dorf stehen soll.

Die ukrainische Seite bestätigte die Eroberung zunächst nicht. In den Berichten des Generalstabs in Kiew war seit Dienstag von russischen Angriffen in diesem Bereich die Rede. Im Abendbericht am Donnerstag wurde die Ortschaft nicht gesondert erwähnt. Sollte sich das russische Vorrücken bestätigen, wäre ein weiterer Frontabschnitt entlang der russisch-ukrainischen Grenze für die ohnehin stark unter Druck stehenden ukrainischen Truppen entstanden.

Milowe stand bis zu einer erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive bereits mehrere Monate nach dem russischen Überfall vom Februar 2022 unter Kontrolle Moskaus./ast/DP/jha