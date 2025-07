Wie finde ich die richtige Aktie? | Andreas Lipkow | Invest 2025

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

In diesem Video sprechen Andreas Lipko (Finanzmarktexperte bei der Comdirect) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) über zentrale Strategien für Börsen-Einsteiger. Im Fokus stehen die Auswahl passender Aktien, die Rolle von Kennzahlen und Dividenden sowie aktuelle Trends in verschiedenen Branchen. Zudem geht es um die Bedeutung der eigenen Motivation und realistischer Investitionsbeträge – zentrale Faktoren für einen erfolgreichen Start am Finanzmarkt.



Die beiden sprechen über persönliche Erfahrungswerte beim Börseneinstieg – von der ersten Aktie, die oft unvergessen bleibt, bis zur Frage, ob Bauchgefühl oder Zahlen entscheiden sollten. Auch aktuelle Trendbranchen wie KI und Energie kommen zur Sprache.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die Börse und Aktienauswahl

03:05 ► Wichtige Kennzahlen und Bewertungsmethoden

06:01 ► Branchenfokus und Anlagestrategien

09:09 ► Investitionsbeträge und persönliche Motivation

12:09 ► Erfahrungen und Abschlussgedanken



