"Unterschiedliche Auffassungen" - VW trennt sich abrupt von Personalvorstand

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen trennt sich mit sofortiger Wirkung von Personalvorstand Gunnar Kilian.

"Grund dafür sind unterschiedliche Vorstellungen bei der Steuerung von Beteiligungsgesellschaften", teilte der Autobauer am Freitag mit. Kilians Aufgaben als Personalchef im Konzernvorstand werde kommissarisch Thomas Schäfer übernehmen. "Gunnar Kilian hat in den letzten Jahren einen maßgeblichen Anteil an der Transformationsarbeit des Konzerns gehabt", erklärte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. "Er hat den Personalbereich zukunftsfähig aufgestellt sowie die Neuausrichtung des Nutzfahrzeuggeschäfts an entscheidender Stelle mitverantwortet".

