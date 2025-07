ADAC zu Grenzkontrollen: Stresstest zu Ferienbeginn

FRANKFURT (Oder) (dpa-AFX) - Der ADAC rechnet angesichts der vorübergehenden Kontrollen an Polens Grenze zu Deutschland künftig mit Staus für Urlaubsreisende. Der Ferienbeginn in Berlin, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern werde zum "Gradmesser", sagte ein ADAC-Sprecher.

Die Sommerferien beginnen in den drei Ländern Ende Juli. In Sachsen, das eine Grenze zu Polen hat, haben sie vor einigen Tagen begonnen. Aktuell seien die Verkehrsbeeinträchtigungen überschaubar, sagte der ADAC-Sprecher am Morgen.

Auch Kontrollen an Grenze zu Litauen

Seit Mitternacht werden Reisende an den 52 Übergängen entlang der deutsch-polnischen Grenze stichprobenartig überprüft. Auch an den 13 Übergängen zum Baltenstaat Litauen gibt es Kontrollen. Dort fassten die polnischen Grenzer nach Behördenangaben kurz nach Mitternacht einen estnischen Staatsbürger. Er hatte den Angaben zufolge vier Menschen aus Afghanistan im Auto, die irregulär einreisen wollten. Die Kontrollen sollen zunächst bis zum 5. August andauern.

Die Mitte-Links-Regierung in Warschau hat die Kontrollen als Reaktion auf deutsche Grenzkontrollen angeordnet. Deutschland kontrolliert seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte kurz nach dem Antritt der neuen Bundesregierung im Mai intensivere Grenzkontrollen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass künftig auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Die Zurückweisungen aus Deutschland sind in Polen ein Reizthema.