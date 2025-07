Dow schließt Chemieanlagen in Sachsen und Sachsen-Anhalt

BÖHLEN/SCHKOPAU (dpa-AFX) - Der US-Chemiekonzern Dow will bis Ende 2027 einzelne Anlagen im sächsischen Böhlen und in Schkopau in Sachsen-Anhalt schließen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden davon etwa 550 regulär Beschäftigte in den beiden Bundesländern betroffen sein./djj/DP/jha