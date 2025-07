EQS-News: Eleway mit neuem Senior Advisor von Egon Zehnder

Emittent / Herausgeber: b-public AG / Schlagwort(e): Fonds/Personalie

Eleway mit neuem Senior Advisor von Egon Zehnder (News mit Zusatzmaterial)



07.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich/Frankfurt/London, 7. Juli 2025

–

Eleway, die auf die Asset-Management-Branche spezialisierte Beratung für Board- und Executive Search mit Standorten in Zürich, Frankfurt und London, freut sich über die Zusammenarbeit mit Arnaud Tesson. Der ausgewiesene Branchenexperte leitete in den vergangenen 15 Jahren die U.S. Asset Management Practice bei Egon Zehnder. Bei Eleway wird er den weiteren Ausbau des Bereichs Board Advisory vorantreiben.

«Im Rahmen der Weiterentwicklung von eleway freuen wir uns sehr, gemeinsam mit Arnaud Tesson den Ausbau unserer Board-Advisory-Praxis voranzutreiben – passgenau auf die besonderen Anforderungen der Asset-Management-Branche zugeschnitten», erklärt Christian Haas, Managing Partner bei eleway.

Arnaud Tesson ist ein international anerkannter Experte im Bereich organizational leadership. Er berät Unternehmen im Bereich Board Advisory- und Assessment. Sein Fokus liegt auf dem Aufbau leistungsstarker Teams und Gremien sowie der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, die Performance, Transparenz und nachhaltiges Wachstum fördern.

Zuvor leitete Arnaud Tesson die U.S. Asset Management Practice bei Egon Zehnder und war ein aktives Mitglied der globalen Board Advisory Practice. In dieser Rolle unterstützte er Unternehmen bei der CEO-Nachfolge, bei der Besetzung von Boards- und Gremien und bei Initiativen zur Steigerung der Board-Effektivität.

Arnaud Tesson besitzt Abschlüsse in Betriebswirtschaft von der Universität Paris-Dauphine sowie in Volkswirtschaft und Finanzen vom Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po). Zudem erwarb er einen MBA an der Tuck School of Business des Dartmouth College.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert sich Arnaud leidenschaftlich für den Umweltschutz und ist Mitglied im Board of Ambassadors des New England Aquarium.

«Arnauds einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis, Führungsverständnis und globaler Perspektive ist ein grosser Gewinn für uns, während wir das nächste Kapitel von eleway gestalten», so Christian Haas abschliessend. «Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm – im Dienste unserer Kunden und ihrer sich stetig wandelnden Anforderungen.»

Über Eleway

Eleway ist eine auf die Asset-Management-Branche spezialisierte Leadership Advisory Firma. Mit Standorten in Zürich, Frankfurt und London begleitet das Unternehmen seine Kunden über den gesamten Lebenszyklus des Human Capital hinweg – mit Leistungen in Board- und Executive Search, Teamentwicklung sowie dem Aufbau von Organisations- und Unternehmenskultur.

Gegründet wurde Eleway 2021 durch den Zusammenschluss der beiden Executive-Search-Beratungen Haas Associates und Volkmann & Cie., beide mit klarem Fokus auf Asset Management. Die Kombination dieser Expertise ermöglicht eine noch gezieltere Unterstützung regionaler und funktionaler Anforderungen. Der Name „Eleway“ leitet sich aus den Begriffen elevate und way ab – als Ausdruck des Anspruchs, seine Kunden durch vorausschauende Beratung und tiefes Branchenverständnis zu stärken.

Weitere Informationen

Christian Haas, Managing Partner | eleway GmbH

Zurich • London • Frankfurt • St. Moritz

Kämbelgasse 4, CH-8001 Zurich, Switzerland

T +41 (0) 44 361 11 33 | M +41 (0) 79 261 78 27

christian@eleway.com

|

www.eleway.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=54988226dcb30eab0ae7ed2a888aa3af

Bildunterschrift:

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.