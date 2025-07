IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investorenkonferenz für das 2. Quartal 2025 bekannt

IRW-PRESS: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investorenkonferenz für das 2. Quartal 2025 bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 7. Juli 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es am Donnerstag, den 31. Juli 2025, um 10:00 Uhr EST (16:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 zu besprechen.

Um an der Telekonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die gebührenfreie Nummer 888-506-0062 oder die internationale gebührenfreie Nummer 973-528-0011; der Zugangscode lautet 108489.

Oder treten Sie über die URL bei: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2773/51833

Eine digitale Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zwei Stunden nach Beendigung verfügbar sein.

Informationen zum Abruf der Aufzeichnung:

Toronto: 1 877-481-4010, Zugangscode: 51833

International (gebührenfrei): 1 919-882-2331, Zugangscode: 51833

Verfallsdatum der Aufzeichnung: 14. August 2025

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und in der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Das Portfolio des Unternehmens umfassen ein geothermisches Kraftwerk (etwa 82 MW), vier Wasserkraftwerke (etwa 39 MW) und drei Solar- (Photovoltaik)-Projekte (etwa 35 MW) und einem Onshore-Windpark (etwa 26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80250

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80250&tr=1

